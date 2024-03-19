Zeytinburnu'nda 12 katlı iş merkezinde yangın çıktı

İstanbul Zeytinburnu'nda 12 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Güncel 19.03.2024 11:55 Giriş: 19.03.2024 11:55

Güncelleme: 19.03.2024 11:57 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA