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Zeytinburnu'nda 12 katlı iş merkezinde yangın çıktı

İstanbul Zeytinburnu'nda 12 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Güncel
  • 19.03.2024 11:55
  • Giriş: 19.03.2024 11:55
  • Güncelleme: 19.03.2024 11:57
Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda 12 katlı iş merkezinde yangın çıktı
Fotoğraf: AA

İstanbul Zeytinburnu'nda 12 katlı bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 5'inci katında yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Binada bulunanlar dışarı çıkarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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