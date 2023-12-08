Zeytinyağında verim yarı yarıya düştü, fiyat yüzde 100 arttı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde zeytin üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Gaziantep'te, kuraklık nedeniyle rekolte ve zeytinyağı oranlarında yüzde 50 düşüş yaşandı. Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, kuraklık sebebiyle bu yıl dünya genelinde zeytin üretiminin düşük olduğunu belirterek, geçen yıl 17 litrelik tenekelerde 1600-1700 TL'ye satılan zeytinyağının, bu yıl 3 bin 500 ile 4 bin TL'den satıldığını belirtti.

Gaziantep'te, kasım ayında başlayan zeytinde hasat dönemi önemli ölçüde tamamlandı. Yaklaşık 300 milyon zeytin ağacı varlığıyla rekolte bakımından her yıl düzenli artışın gerçekleştiği kentte, sonbahar ve kış aylarında yeterli yağış olmaması, rekolteyi ve zeytinlerin yağ oranlarını ciddi oranda düşürdü.

Üreticiler, bahçelerinden topladıkları zeytinlerin büyük bölümünü zeytinyağına dönüştürürken, yağ oranlarındaki düşüş ise üreticiyi memnun etmedi.

"ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİ ARTTI"



Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl rekoltenin ve zeytinlerin yağ oranlarının yüzde 50 seviyesinde düştüğünü söyledi.

Durmaz, zeytinyağlarının iç piyasaya yetmediğini, kuraklık sebebiyle bu yıl dünya genelinde zeytin üretiminin düşük olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Zeytinyağı tüketiminde son yıllarda ciddi bir artış sağlandı. Daha önceleri Türkiye genelinde zeytinyağı tüketimi düşüktü. Zeytinyağının sağlık için ne kadar faydalı olduğu anlaşılmasıyla birlikte tüketim de hızla arttı. Dünyada İspanya, İtalya, Yunanistan'da bu sene zeytin yok denilecek kadar az yetişti. Bunun sebebi de yine yaşanan kurak iklimden kaynaklı. Ülkemizde de yine bu sene, 'Zeytin, yok yılını yaşadı' diyebiliriz. Yaşanan kurak iklimden dolayı bu yıl Nizip yağlık dediğimiz zeytinlerimizin yağ oranları düştü. Normal zamanlarda 3 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı hasat ederken, bu yıl bu oranlar 5-6 kilodan 1 kilogram zeytinyağına kadar düştü. Kuraklık dolayısıyla verim de düştü zeytinlerin yağ oranları da düştü. Üretimin düşmesi fiyatları da yükseltti."



Durmaz, yağların fiyatlarının kaliteye göre yüzde 100 arttığını aktararak, "Nizip'te üretimini yaptığımız zeytinyağları genellikle 17 litrelik tenekelerde muhafaza edilerek satılıyor. 17 litrelik bu teneke yağların fiyatı geçen yıl 1600- 1700 TL seviyelerindeydi. Bu yıl hem zeytinin yok yılı olması hem de yağ oranının yüzde 50 oranında azalmasından kaynaklı, teneke fiyatı 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında kalitesine göre değişiyor. Bu yıl zeytinyağı fiyatlarında yüzde 100 artış yaşandı" ifadelerini kullandı.

İHRACAT YASAKLARI FİYATLARI YÜKSELTİYOR Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamalar da iç piyasada fiyatların düşmesini sağlamadığı gibi fiyatları daha da artırıyor. İhracatçılar, "Zeytinyağı ihracatındaki kısıtlamalar bir an önce kaldırılmalı" diyor.

"MERDİVEN ALTI ÜRETİLEN ZEYTİNYAĞLARINDAN UZAK DURULMALI"



Fiyatların yükselmesinin merdiven altı üretimi de beraberinde getireceğine işaret edip, tüketicileri uyaran Durmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Zeytinyağı alırken mutlak suretle vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor. İnsanlar piyasadan güvenilir yerlerden yağ alsınlar. Ne yazık ki merdiven altı işletmelerde zeytinyağının içerisine pamuk yağı katılıyor ve kimse bunu anlayamıyor. Biraz daha ucuz diye tercihlerini ucuzdan yana kullanmasın vatandaşlarımız. Bu sene yağ üretimi az olduğu için bu ihtimal daha da yükselecek diye tahmin ediyoruz."

UCUZ ÜRÜNDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ TEHLİKESİ

GIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak da zeytinyağında hileli ürünlere karşı uyarılarda bulundu.

Zeytinyağı olarak farklı yağlardan oluşan karışımların ucuza satıldığını belirten Toprak, "Ucuz gördüğünüz ürünleri almayın. Yol kenarında plastik şişelerde satılan ürünleri 'Ali Amca' ya da 'Ayşe Teyze' diye güvenip, alıyoruz ama bu ürünlerde taklit ve tağşiş yapılma olasılığı oldukça yüksek" dedi.



'TÜKETİCİ KANDIRILIYOR'



Bu sene zeytin az olduğu için fiyatının arttığına dikkat çeken Toprak, ucuz ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Taklit ve tağşiş olabiliyor. Sahte ürünü gözümüzde ayırt edemeyiz. Laboratuvarda ancak ayırt edilebilir. Bu nedenle zeytinin kilogram fiyatı belli. Normal bir sızma zeytinyağını alıyorsanız bunu 150, 300 lira arasında bulmanız çok zor. Kaliteli bir zeytinyağının içerisine daha yüksek asit orana sahip, kalitesiz zeytinyağı ile karıştırıyorlar ya da tohum yağı dediğimiz yağlar kullanılıyor. Örneğin ayçiçek yağı gibi. Böylelikle tüketicinin kandırılması söz konusu oluyor. Vatandaşlar gerçek ürün satın aldığını zannederek zeytinyağının faydalı bileşenlerine vücuduna alamıyor. Daha fazla ücret ödeyerek ayçiçek yağını kullanmış oluyor" dedi.



Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ucuz gördüğünüz ürünleri almayın. Yol kenarında plastik şişelerde satılan ürünleri 'Ali Amca' ya da 'Ayşe Teyze' diye güvenip, alıyoruz ama bu ürünlerde taklit ve tağşiş yapılma olasılığı oldukça yüksek. Ayrıca plastik şişede satılan ürünlerde şeffaf olduğu için ışık geçirgenliği fazla ve bu nedenle 'acılanma' dediğimiz kalitesinde azalma olur. Bu ürünler tek kullanımlık olması nedeniyle, şişeden küçük plastik parçaları gıdaya da geçebilir. Muhakkak ambalajlanmış, paketlenmiş ürün almak lazım. Şüphelendiğiniz ürün olursa da 'Alo 174'ü arayıp şikayet etmek gerekir. Vatandaşımız kaliteli bir ürün de alırsa bunu evinde, ışık geçirmeyen bir ortamda muhafaza etmeli."