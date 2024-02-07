Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zimbabve, idam uygulamasını resmen kaldırıyor

Zimbabve kabinesi, cinayet işleyenlerin idam edilmesini öngören yasayı kaldırma kararı aldı. Yetkililer, yasanın kaldırılması sonrası anayasada katillere idam yerine uzun süreli hapis cezalarının verilmesini içeren bir düzenlemenin yapılacağını söyledi.

Dünya
  • 07.02.2024 18:14
  • Giriş: 07.02.2024 18:14
  • Güncelleme: 07.02.2024 18:17
Kaynak: AA
Zimbabve, idam uygulamasını resmen kaldırıyor
FOTOĞRAF: AA

Zimbabve kabinesi, cinayet işleyenlerin idam edilmesini öngören yasayı kaldırma kararı aldı.

Enformasyon Bakanı Jenfan Muswere, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, meclisin gönderdiği ve 1 yıldır kabinede bekleyen kanun değişikliği teklifinin kabul edildiğini duyurdu.

Muswere, yasanın kaldırılması sonrası anayasada katillere idam yerine uzun süreli hapis cezalarının verilmesini içeren bir düzenlemenin yapılacağını söyledi.

Mecliste uzun tartışmalara yol açan teklif, ağırlaştırılmış cinayet suçlarında uygulanıyordu.

İngiliz sömürge döneminden kalma idam uygulaması, 2005'ten bu yana ülkede hiçbir suçluya verilmedi.

ABD’de ilk defa bir kişi, ikinci kez idama götürülecek: Yöntem işkence gibi
BirGün'e Abone Ol