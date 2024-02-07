Zimbabve, idam uygulamasını resmen kaldırıyor
Zimbabve kabinesi, cinayet işleyenlerin idam edilmesini öngören yasayı kaldırma kararı aldı. Yetkililer, yasanın kaldırılması sonrası anayasada katillere idam yerine uzun süreli hapis cezalarının verilmesini içeren bir düzenlemenin yapılacağını söyledi.
Zimbabve kabinesi, cinayet işleyenlerin idam edilmesini öngören yasayı kaldırma kararı aldı.
Enformasyon Bakanı Jenfan Muswere, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, meclisin gönderdiği ve 1 yıldır kabinede bekleyen kanun değişikliği teklifinin kabul edildiğini duyurdu.
Muswere, yasanın kaldırılması sonrası anayasada katillere idam yerine uzun süreli hapis cezalarının verilmesini içeren bir düzenlemenin yapılacağını söyledi.
Mecliste uzun tartışmalara yol açan teklif, ağırlaştırılmış cinayet suçlarında uygulanıyordu.
İngiliz sömürge döneminden kalma idam uygulaması, 2005'ten bu yana ülkede hiçbir suçluya verilmedi.