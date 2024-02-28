Zincirleme hatayla öldürüldüler

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve ikisi çocuk dört kişiye mezar olan binanın, kaçak olduğu ve bazı katlarının ‘kolonsuz olarak’ inşa edildiği açığa çıktı. Bina yapımında herhangi bir mühendislik hizmeti alınmadığı belirlendi.

İsmail ARI

Deprem felaketinde Antep’in Şahinbey ilçesindeki 5 kartlı bina da yerle bir oldu. Binada yaşayan ikisi 4 yaşında olmak üzere toplam dört kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, temeli 1991 yılında atıldığı tahmin edilen binaya dair, “Şahinbey İlçesi 25 Aralık Mahallesi’nde bulunan bina deprem esnasında yıkılmıştır. Yıkılan binada toplam 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, 4 vatandaşımız da yaralanmıştır” ifadelerine yer verildi. Savcılık sadece Hamit Diken isimli şahsa “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlaması yöneltildi. Diken, 13 Şubat 2023’te tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

YILLARCA GÖZ YUMULDU

Diken ifadesinde, “Binayı 20 yıl önce satın aldığını, dükkân üstünde 2 kat bulunan binanın üstüne bir kat ve bir teras yaptırdığını, herhangi bir ruhsat veya izin almadığını” söyledi. Yapılan incelemede “Binanın ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi olmadığı, mimari ve statik projelerinin de olmadığı da” tespit edildi. Yani hem belediye hem de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kaçak binaya yıllarca göz yumdu. Savcılık, binaya dair şu tespitleri sıraladı:

• Bina yapımında herhangi bir mühendislik hizmeti alınmadı

• Farklı zamanlarda yeni katlar eklendi, eklenenler ilk katlardan farklı olarak kolonsuz inşa edildi

• Binadaki kolonlardan alınan karotların gerekli basınç dayanımını sağlamadığı belirlendi.

• Farklı katlarda kullanılan donatıların da birbirleri ile uyumsuz olduğu, binanın taşıyıcı sisteminin düzensiz olduğu anlaşıldı.

KİMSE UMURSAMADI

Ancak skandallar bu kadarla da sınırlı kalmadı. Kaçak olarak inşa edilen, sonradan yapılan katları da kolonsuz yapılan binanın depremden kısa süre önce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) şikâyet edildiği ortaya çıktı. Yıkılan binanın tam karşısında esnaflık yapan Emrullah Şimşek, deprem felaketinden kısa bir süre önce AFAD’ı aradı. Yazılı hale getirilerek Antep 6. Ağır Mahkemesi’ne sunulan konuşma dökümünde şu ifadeler yer aldı:

• AFAD Acil Çağrı Merkezi görevlisi: Acil Çağrı Merkezi

• AFAD Acil Çağrı Merkezi görevlisi: Buyurun.

• Emrullah Şimşek: Az önce gözüme çarptı, ev ayrılmış. Yani bir deprem olsa Allah muhafaza yıkılma durumunda bina. Şimdi gözüme çarptı. Deprem bir sallasa… Ne yapılabilir bunun için?

• AFAD Acil Çağrı Merkezi görevlisi: 153’ü arayın beyefendi.

Şimşek, bu konuşmayı yaptıktan sonra AFAD ilgili kamu kurumlarını harekete geçseydi, bina boşaltılsa dört kişi belki de hayatta olacaktı.

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KAMU GÖREVLİLERİ YARGILANMIYOR

Avukat Aykut Başderici ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Emrullah Şimşek hem AFAD’ı hem de belediyeyi aramış ancak her iki kurum da ilgilenmemiş, hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu ihbardan 3 ay sonra, 6 Şubat 2023 depreminde ihbar edilen bina tamamen yıkıldı. 4 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin ikisi maalesef henüz 3-4 yaşlarında. Depremin üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen hiçbir kamu görevlisine ilişkin soruşturma izni verilmiş değil.”