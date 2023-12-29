Zincirleme katliam

Hem çevrecilerin hem de trafik uzmanlarının uyarılarına rağmen yapılan ve sık sık kazaların yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir facia daha meydana geldi. Yaşanan zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Çevreye verdiği zarar ve bölgedeki hava şartları nedeniyle itirazlara rağmen yapılan Kuzey Marmara Otoyolu’nda büyük bir kaza daha yaşandı. Yaşanan zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi ise yaralandı. Kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyan otobüsün de aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 tırın bulunduğu 7 araç, henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma yürüttü.

Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine açıldı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

‘ARAÇTAN İNMİŞLER’

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, “Bir otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmının, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bunlar şu anda ilk tespit, önemli olan belirleyici olacak olan şey; olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcılarımızın burada yapacağı tespitler olacak" ifadelerini kullandı.

Zincirleme trafik kazasında cenazeden dönenleri taşıyan otobüste bulunan yurttaş, olaya ilişkin tanıklığını aktardı. Giresun'un Göreli ilçesindeki cenaze töreninden dönenleri taşıyan otobüsteki yolculardan Osman Dursun, o esnada yolda çok yoğun sis bulunduğunu belirterek, "Araç kazası vardı, tırla araç kazası vardı, bizim şoförümüz durabildi. Arabayı durdurduk, şoför indi ben de çıktım peşinden. 'Arkaya reflektör koyalım.' diyene kadar o anda gelen araba bizim arabaya vurdu" diye konuştu. Dursun, kendi bulundukları araçta 2 gencin vefat ettiğini ve yaralananların olduğunu aktararak, kaza esnasında araçtaki yolcuların uyku halinde olduklarını kaydetti.

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10 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDE TEK SUÇLU SİS DEĞİL

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı, 10 kişinin öldüğü ve 59 kişinin yaralandığı zincirleme kazayı değerlendiren Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, “Sisin olmadığı kazalar da var. Gündüz gözüyle olan kazalar da var. O yüzden tek başına sis diyemeyiz” dedi. Hız konusuna dikkat çeken Şener, “Çünkü Türkiye’deki son 10 yıllık trafik kazalarına baktığınızda; yıllardır ölümlü ve kazalı yaralanmalarda hızını yol ve hava şartlarına uygun yapmamak birinci sırada geliyor, yıllardır ilk sırada hız geliyor. Hız deyince de yüksek hızlardan bahsetmiyoruz. Yani 50 kilometre olan bir yerde, 60 da yüksek hızdır” ifadelerini kullandı.

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TÜİK: GEÇEN YIL TRAFİK KAZALARI ARTTI

TÜİK verilerine göre, geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, 2021 yılına göre yüzde 3,9 artarak 1 milyon 232 bin 957 oldu. Bu sayının 1 milyon 35 bin 696’sını hasarlı, 197 bin 261’ini ölümlü, yaralanmalı kazalar oluşturdu. Türkiye’de geçen yıl meydana gelen 197 bin 261 ölümlü, yaralanmalı trafik kazasının 162 bin 667’si yerleşim yeri içinde, 34 bin 594’ü yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Ölümlerin yüzde 53,4’ü, yaralanmaların yüzde 76,5’i yerleşim yeri içinde, ölümlerin yüzde 46,6’sı, yaralanmaların yüzde 23,5’i yerleşim yeri dışında oldu.