Ziraat Bankası kredi faiz oranları: İşte Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları
Merkez Bankası'nın, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklamasının ardından yurttaşlar Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Birçok banka kredi faiz oranlarını yeni karara göre yeniden düzenlerken yurttaşlar Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları
Ziraat Bankası kredi faiz oranları
|Banka
|İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı
|Taşıt Kredisi Faiz Oranı
|Konut Kredisi Faiz Oranı
|Ziraat Bankası
|%2,84
|%2,65
|%0,89
Ziraat Bankası kredi faiz oranları
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,84, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 2,65, konut kredisi faiz oranı ise yüzde 0,89 seviyesinde.