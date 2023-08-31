Ziraat Bankası kredi faiz oranları: İşte Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Merkez Bankası'nın, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklamasının ardından yurttaşlar Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

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