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Ziraat Bankası kredi faiz oranları: İşte Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Merkez Bankası'nın, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklamasının ardından yurttaşlar Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

BirBilgi
  • 31.08.2023 16:13
  • Giriş: 31.08.2023 16:13
  • Güncelleme: 01.09.2023 04:41
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Ziraat Bankası kredi faiz oranları: İşte Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Birçok banka kredi faiz oranlarını yeni karara göre yeniden düzenlerken yurttaşlar Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası kredi faiz oranları

Banka İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Taşıt Kredisi Faiz Oranı Konut Kredisi Faiz Oranı
Ziraat Bankası  %2,84 %2,65 %0,89

 

 

Güncel banka kredi faiz oranları: İşte Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank kredi faiz oranları

Ziraat Bankası kredi faiz oranları

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,84, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 2,65, konut kredisi faiz oranı ise yüzde 0,89 seviyesinde.

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