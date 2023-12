Ziraat Bankası, Next Level AVM'yi satışa çıkardı

Ziraat Bankası, 2013'te Erdoğan tarafından açılan, 2019 yılında kredi borcu karşılığı kendisine devredilen ve suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet çarkı iddialarında da ismi geçen Next Level AVM'yi satışa çıkardı.

27 ve 28. dönem AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan'ın sahibi olduğu Pasifik İnşaat tarafından 2013'te inşa edilen, açılışını o dönem başbakan olan Erdoğan'ın yaptığı ve 2019’da kredi borcu karşılığı Ziraat Bankası’na devredilen Next Level AVM satışa çıkarıldı.

Kounuyu Gazete Duvar'daki köşesine taşıyan gazeteci Bahadır Özgür, "Neredeyse tamamı Ziraat kredisiyle yapılan AVM için yandaşın 2019’da 412 milyon lira borcu silinmişti. Ziraat, AVM’yi bu ay 1 milyar liraya satışa çıkardı. Dolar bazında bakıldığında arada tam iki katı zarar var" ifadelerini kullandı.

İhale tarihinin 25 Aralık olarak belirlendiğini aktaran Özgür, şunları yazdı:

"Şartnameye göre teklifler toplanacak, uygun olanlar seçilip pazarlık usulü satış gerçekleşecek. Bu satış için Ziraat GYO’nun adına Next Level AVM’nin ekspertizini yapan Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme şirketinin raporuna göre, Ziraat’in elindeki varlıkların piyasa değeri 1 milyar 27 milyon lira olarak belirlendi. Ancak bu miktar Ziraat’in, AVM karşılığı sildiği borcun o dönemki dolar kuru karşılığı üzerinden hesaplandığında büyük zarar demek."

SEDAT PEKER'İN İDDİALARINDA DA İSMİ GEÇMİŞTİ

Next Level AVM'nin ismi, 2021 yılında yayınladığı videolarla gündeme oturan suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında da yer almıştı. Peker, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun akrabası olduğunu söylediği Sadık Soylu’nun Next Level'da bürokrat ve iş insanlarıyla sürekli görüştüğünü iddia etmişti.

Bu görüşmelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ihaleleri için yapıldığını öne süren Peker, “Next Level diye geçiyor, devletin bir yeri. Devletin bütün adamları buraya geliyor. Bütün iş adamları orada. Burayı devlet mi yönetiyor yoksa Sadık Soylu mu? Kamera kayıtları var gidin, bakın. İnanın, bakanlık personeli Murat Kurum’u o adam kadar aramıyordur” demişti.

Yine Sedat Peker'in iddialarında geçen rüşvet çarkında da Next Level'da bulunan bir şirketin adı geçmişti. Peker, bir önceki SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi ve eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun içinde bulunduğu bir rüşvet ağı olduğunu öne sürmüştü.

Peker, Zehra Taşkesenlioğlu'nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i Next Level'da bulunan 'Way Out' isimli bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini ve burada Sineren'den 12 milyon lira rüşvet istendiğini iddia etmişti.

Söz konusu şirket, nisan ayında Next Level'dan taşındı.