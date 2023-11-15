Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar: Emekli ikramiyesi alamayan çiftçi kaydını sildiriyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çalışmayan emeklilere verilen ikramiye konusunda çiftçilerin tepkili olduğunu, çiftçilerin ziraat odası kayıtlarını sildirmek istediklerini belirtti.

Emekli olan çiftçiler de sadece çalışmayan emekliye verilen 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamadı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, emekli olan çiftçilerin, Ziraat Odası'ndan kayıtlarını sildirmek istediğini söyledi.

Bayraktar, kayıt sildirmenin sebebinin "emeklilere yapılacak olan bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiyeden yararlanmak" adına olduğunu belirtti.

Dünya gazetesine konuşan Bayraktar, "Ziraat Odalarımızın ve Birliğimizin telefonları susmuyor. Üreticilerimiz ‘ya biz üretimi bıraktık kaydımızı silin diyor ya da biz artık üretmek istemiyoruz kaydımızı silin’ diye talepte bulunuyorlar. Çiftçilerimiz yaşanan bu mağduriyetin önümüzdeki süreçte verilecek destekler veya ikramiyelere de engel teşkil edeceği endişesini yaşıyor" dedi.

1 EKİM'DEN ÖNCE KAYDINI SİLDİRENLER FAYDALANABİLİYOR

Ziraat odalarına giderek kaydını sildirmek isteyen çiftçilerin sayısının arttığını ifade eden Bayraktar burada esas alınanın Ekim ayı kayıtları olduğunu dolayısıyla 1 Ekim 2023 tarihinden önce kaydını sildiren çiftçilerin bu ikramiyeden faydalanabileceğini belirtti.

Bayraktar çiftçilere şu an kaydını sildirmelerinin sorunu çözmediğini ifade etti.