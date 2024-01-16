ZMO’den Gündoğdu’ya ‘Basın Ödülü’ verildi

Haber Merkezi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın geleneksel olarak her yıl düzenlediği Hizmet-Teşvik, Özel ve Basın Ödülü, düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Tarım haftası etkinlikleri kapsamında geçen cuma günü MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende 2023 Yılı Basın Ödülü KRT TV’den Osman Güdü’ye, Sokakların Sesi Ajans’tan Can Özen’e, Fox TV’de yayınlanan “Benden Söylemesi” programı ile Meliha Okur ve BirGün yazarı Ozan Gündoğdu’ya, Cumhuriyet Gazetesi’nden Ali Can Polat’a verildi. 2023 Yılı Hizmet Ödülü, Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu, Yılmaz Türk, Mustafa Torun’a verildi. ZMO 2023 Yılı Teşvik Ödülü ise araştırma görevlisi Dr. Gökhan Tunçelli’ye, ZMO 2023 Yılı Özel Ödülü ise İlhan Han’a verildi.