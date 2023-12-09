Zonguldak'ta heyelan: Hastane yolu çöktü, "Tanı Merkezi" kapatıldı

Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastalıkları Hastanesi'ne giden yol, heyelan nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastaneye giden yol, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yoldan ulaşım sağlanan Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin "Tanı Merkezi" binası çökme ihtimaline karşı kapatıldı

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Fotoğraf: AA

Zonguldak'ta Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yolun bir bölümü heyelan nedeniyle çöktü. Olay, sabah saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi Hayri Bey Sokak'ta meydana geldi. Kentte etkili olan yağış nedeniyle Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yolda heyelan oluştu ve yolun bir bölümü çöktü. İhbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ve belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından yol bariyer ve şeritlerle trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyen vatandaşlar görevliler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Öte yandan hastaneye ulaşım, ara sokaklardan sağlanıyor. "TANI MERKEZİ" ÇÖKME RİSKİNE KARŞI KAPATILDI İl Sağlık Müdürlüğü ve başhekimlik koordinesinde hastanenin "Tanı Merkezi" binasının çökme ihtimaline karşı kapatılmasına karar verildi. Tanı Merkezinin, poliklinik binasında hizmet vermeye devam edeceği, hastanenin genelini etkileyen bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. Zonguldak-Alaplı kara yolunda heyelan