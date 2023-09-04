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Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı aracın sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta TCDD'ye ait yolcu treninin çarptığı aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Güncel
  • 04.09.2023 14:12
  • Giriş: 04.09.2023 14:12
  • Güncelleme: 04.09.2023 14:16
Kaynak: AA
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Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı aracın sürücüsü ağır yaralandı
Fotoğraf: AA

Zonguldak'ta hemzemin geçitte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait yolcu treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Çatalağzı beldesi Işıkveren Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, D.D'nin kullandığı hafif ticari araca yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU CİDDİ 

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

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