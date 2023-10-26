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Zorla emekli edemezsiniz

Çalışma Yaşamı
  • 26.10.2023 06:00
  • Giriş: 26.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 26.10.2023 08:27
Zorla emekli edemezsiniz
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

İstanbul Ataşehir Belediyesi’nde belediye yöneticilerinin emeklilik dayatmasını kabul etmedikleri için işten çıkarılırken EYT’li işçilerin başlattığı direniş 24. gününü geride bıraktı.

28 Eylül’de işten çıkarılan işçilerin dün yaptıkları açıklamada şunlar söylendi: “AKP’nin kadro aldatmacasıyla 5 yıl boyunca zorunlu emekliliğe maruz kaldık. Emekliliğe onay verdiğimizde emekli edilebilme hakkı kazandık. İşverenimiz, onayımız olmadan emekli olmak istiyormuşuz gibi işten attı. Bu kanunsuzluktur, yasa tanımamazlıktır. Belediye yönetimi ve onayımız olmadan işlem yapan SGK suç işliyor.’’

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