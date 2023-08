Zorlu'nun açıklamaları Akşener'e soruldu: İYİ Parti Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak mı?

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'nun yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarını çıkaracaklarını söylemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener, Zorlu'nun "tedbiren" bu şekilde konuştuğunu, aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabileceğini kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin sözcüsü Kürşad Zorlu'nun İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarına yönelik açıklamasını değerlendirdi. Zorlu'nun "temkinli" bir üslubu olduğunu söyleyen Akşener, "Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, "İYİ Parti İBB ve ABB’de aday çıkaracak mı?" başlıklı yazısında Akşener'in yerel seçimlere yönelik mesajlarının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun Ankara ve İstanbul da dahil kendi adaylarını çıkaracaklarını belirtmesinin Akşener'e sordu.

Akşener, "Ankara ve İstanbul’da yerel seçimlere kendi adaylarınızla girecekmişsiniz, doğru mu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Kürşad Bey’i (Prof. Kürşad Zorlu) tanırsınız. Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür.

Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti lilderi Meral Akşener, 26 Ağustos'da Afyon'da yaptığı açıklamalarda kaybedilen seçmiler ve önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken mesajlar vermişti. İsim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Akşener, seçimlere kendi kadroları ile gireceklerini kaydetmişti.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu da Ankara ve İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmayacaklarına yönelik soruya "Kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız" diye yanıt vermişti.