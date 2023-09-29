Zorunlu Trafik Sigortası'nda yeni dönem: Süreç nasıl işleyecek?

19 Eylül’de Resmî Gazete'de yayımlanması ile yasal olarak uygulanmaya başlayacak olan "Trafik Teklif Platformu" ile trafik sigortası teklifi almak isteyen araç sahibi, yenileme poliçesi veya yeni aracı için yine sigorta aracısına teklif talebini iletecek. Trafik sigortası primi 2017’den bu yana zaten SEDDK tarafından belirlenen ve aylık olarak belirli oranlarda artırılan trafik sigortası tavan fiyatına göre belirlenmiş olacak.

Enuygun, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) nihai tüketicinin trafik sigortası teklifi bulmasındaki zorlukları gidermek ve sigorta aracılarını rahatlatmak gerekçesiyle "Trafik Teklif Platformu"nu uygulamaya başlıyor.

Yönetmeliğin 19 Eylül’de Resmî Gazete'de yayımlanması ile yeni platform yasal zemine de oturtulmuş oldu.

Trafik sigortası ruhsatı olan 27 sigorta şirketi bu platformun doğal üyesi. Türkiye’de faaliyet gösteren diğer aracılar da bu platformun üyesi olma yolunda.

SİGORTA SÜRECİ

Bu sürece dair yol haritası ise şu şekilde şekillendi:

"Trafik sigortası teklifi almak isteyen araç sahibi, yenileme poliçesi veya yeni aracı için yine sigorta aracısına teklif talebini iletecek. Aracı, her zamanki gibi anlaşmalı olduğu, temsil ettiği sigorta şirketlerinden ilgili araç sahibi adına teklif almaya çalışacak. Eğer sigorta aracısı 10 dakika içinde anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinden teklif alamıyor ise Trafik Teklif Platformu’na gidecek. Buradan teklif almaya çalışacak ve poliçeyi üretecek. Eğer sigorta aracısı 15 dakika içinde bu platformdan da teklif bulamıyor ise kurum, pazar payına bakmaksızın aracının anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinden birini otomatik atayacak ve trafik sigortası poliçeleşecek."

Söz konusu platform üzerinden üretilen trafik sigortaları da riskli sigortalar havuzuna devredilecek ve bu poliçeye ait bir hasar olur ise zarar, sigorta şirketleri tarafından ortak olarak karşılanacak.

Platform üzerinden kesilecek trafik sigortası primi 2017’den bu yana zaten SEDDK tarafından belirlenen ve aylık olarak belirli oranlarda artırılan trafik sigortası tavan fiyatına göre belirlenmiş olacak.