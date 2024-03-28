Zülfü Livaneli 1994 seçimlerini hatırlattı, İmamoğlu için oy kullanma çağrısı yaptı

Sanatçı Zülfü Livaneli, pazar günü yapılacak İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na oy verme çağrısı yaptı. 1994'te kendisinin de aday olduğu seçimleri hatırlatan Livaneli, "En fazla oyu almamıza rağmen bizi böldüler" diyerek 'aynı yanlışın tekrarlanmaması' gerektiğini söyledi.

Usta sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla pazar günü yapılacak seçimlerde mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy verme çağrısı yaptı.

Oy kullanacakların dikkatli olmalarını ve tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını vurgulayan Livaneli, bu önemli sürecin demokratik bir şekilde geçmesi ve halkın iradesinin sağlıklı bir şekilde yansıtılması için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Livaneli, paylaşımında 1994'teki yerel seçimleri de hatırlattı. Kendisinin de SHP'nin adayı olarak yarıştığı seçimlerde merkez sol oyların yüzde 30'u geçmesine rağmen farklı adaylara bölünmesi sonucu İBB seçimini Refah Partisi'nin adayı Tayyip Erdoğan'ın kazandığını hatırlatan Livaneli, şunları söyledi:

"Değerli dostlar, çok önemli bir seçim dönemindeyiz. Tam otuz yıl önce sağ-sol ayrımı çok keskindi. Bütün ikna ve birleşme çabalarıma karşın seçime üç sol parti girdi. En fazla oyu almamıza rağmen bizi böldüler. Ankara, İstanbul başta olmak üzere pek çok belediye Refah’a geçti. Otuz yıl sonra aynı yanlışın tekrarlanmaması için akl-ı selim sahibi tüm İstanbulluları Pazar günü sandığa gitmeye ve Ekrem İmamoğlu’na oy vermeye davet ediyorum."