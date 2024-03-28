Reuters'tan seçim analizi: Erdoğan ve rakibi İmamoğlu için bir sınav

Reuters'ın seçim analizinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anketlerde az farkla önde olduğu belirtildi. Analizde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için İstanbul'un özel önemi olduğu belirtilirken, "Analistler, Erdoğan için İstanbul ve Ankara'yı yeniden kazanmanın, iktidarını mevcut görev süresinin sonu olan 2028'in ötesine uzatabilecek yeni bir anayasa arayışını destekleyeceğini söylüyor" ifadelerine yer verildi.

İngiliz haber ajansı Reuters, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin analiz yayımladı.

"Türkiye'de yerel seçim: Erdoğan ve rakibi İmamoğlu için bir sınav" başlıklı analizde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ANKETLERDE İMAMOĞLU AZ FARKLA ÖNDE"

Seçimde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük rakibinin AKP'nin adayı Murat Kurum olduğu belirtilen analizde, "Anketler İmamoğlu'nu az bir farkla önde gösteriyor" denildi.

İstanbul'un AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel bir öneme sahip olduğu belirtilen analizde, şunlar kaydedildi:

"İmamoğlu, muhalefetin Erdoğan'a karşı ana alternatifi olarak ortaya çıktı. Analistler, İmamoğlu'nun ikinci kez belediye başkanlığını kazanması halinde bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını, kaybetmesi halinde ise kariyerinin sekteye uğrayabileceğini ve muhalefetin daha da dağılabileceğini söylüyor."

ERDOĞAN'IN GÖREV SÜRESİNİ UZATACAK YENİ ANAYASA

Analizde, Erdoğan'ın görev süresini uzatacak yeni anayasa arayışına ilişkin de değerlendirme yapılarak, "Analistler, Erdoğan için İstanbul ve Ankara'yı yeniden kazanmanın, iktidarını mevcut görev süresinin sonu olan 2028'in ötesine uzatabilecek yeni bir anayasa arayışını destekleyeceğini söylüyor" ifadelerine yer verildi.

"Mevcut anayasaya göre cumhurbaşkanlığı iki dönemle sınırlı" denilen analizde, "Erdoğan geçen yıl, 2018'de başkanlık sistemine geçilmesinden kaynaklanan yasal bir boşluk sayesinde üçüncü bir dönem elde etti, çünkü ilk dönemi önceki sistemde geçmişti" ifadeleri kullandı.

Analizde görüşlerine yer verilen Teneo Eş Başkanı Wolfango Piccoli, "Seçim sınavı, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görev süresi sınırlamalarını aşmak ve yargı bağımsızlığının kalan unsurlarını ortadan kaldırmak için yeni bir anayasa ya da anayasa değişiklikleri arayışı açısından da önem taşıyor" dedi.