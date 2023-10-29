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100. yıl aydınlık günlerin habercisi olsun

Yaşam
  • 29.10.2023 09:36
  • Giriş: 29.10.2023 09:36
  • Güncelleme: 29.10.2023 09:37
100. yıl aydınlık günlerin habercisi olsun

MELİS DANIŞMEND

Dileğim, Cumhuriyet’in 100. yılını olması gerektiği şekilde yani coşku, heyecan, şükran, mutluluk ve umutla ama en önemlisi de hep birlikte kutlamak. Bunun hali hazırda zaten gerçekleşeceğinden emin olmak yerine “ummak”, “dilemek” içimi burksa da, 29 Ekim’de benimle aynı şekilde düşündüğünü bildiğim milyonlarla birlikte kutlama yapacağım.  

Bireysel ya da toplumsal savaşları, öfkeleri, ümitsizlikleri, adaletsizlikleri, çöküşleri geride bırakıp bize emanet edilen değerleri gerçekten anlayarak ve sahiplenerek güven dolu bir geleceği kucaklamak en büyük temennim.

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! 100. yıl aydınlık günlerin habercisi olsun. 

Cumhuriyet Özel Eki: Cumhuriyet’in çağrısı
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