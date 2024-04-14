BirGün, 20 yaşında: Sanatçılardan kutlama mesajları

Kolektif bir şekilde binlerce kişinin katkılarıyla 14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan BirGün, bugün 20 yaşında.

İşte sanatçıların BirGün'ün 20. yaşına özel kutlama mesajları:

Oyuncu Cengiz Bozkurt: Yıllar önce tam da uzun yıllar yurtdışında yaşayıp Türkiye’ye döndüğüm zamana denk geldi BirGün’ün doğuşu. Üç bin ortaklı patronsuz gazete çıkarıyoruz dedi arkadaşlarım bana, sen de ortak ol, destek ver. Karaköy’de ki ilk yerinde içtiğimiz çayları, heyecanlı toplantıları, nasıl daha iyi bir BirGün yaratırız tartışmaları daha dün gibi hatırımda. Sonrası hepimizin bildiği, her gittiği yerde biraz daha üstüne koyarak yükselen ve yeni insanlar kazanan BirGün. Geldiğimiz nokta geleneğimiz için, hepimiz için yüz akıdır, kıvanç kaynağıdır, ülkemizin kazancıdır. Sen çok yaşa BirGün.

Oyuncu Mehmet Esen: Bu adaletsiz düzende bir gün herkesin “BirGün”e ihtiyacı olacak.Sanatçıların halkın sesi umutsuzluklarımızda umut olan BirGün sen çok yaşa.

Müzisyen Fuat Ergin: Her kalemin satılık olmadığının ispatı BirGün Gazetesi. Nice omurgalı 20 yıllar dilerim.

Yazar Buket Uzuner: BirGün gazetesi doğduğunda onun ilerleyen yaşlarını görmeyi umut edenlerden biri de bendim. BirGün, genç, idealist, heyecanlı, naif ve dürüst karakterliydi bu yüzden kendisi de bizzat böyle bir gençlik yaşamış bizlerin yüzünü güldürmüştü. BirGün geçen 20 yıl içinde hep heyecanlı, idealist, dürüst ve -artık naifliği atlatıp- nahif kalmayı başardı. BirGün, 30 yaş ve üstünde de böyle kalsın dilerim. Çünkü bazılarımızın bedellerini ödemeyi göze alınca daima böyle kalarak yaşadığını ben artık bizzat öğrendim; biliyorum. 20. yaşın kutlu olsun BirGün!

Müzisyen Ayşe Tütüncü: Toplumsal hayatımızın karmaşık gelişmelerini tek bir haber kaynağından takip etmek yeterli olmaz, BirGün’de ne diyor, karşılaştırmalı okumalarımda önemli. Daha nice 20 yıllara…

Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu: BirGün toplumu aydınlatma,bilgilendirme görevini asla geri adım atmadan gerçekleştiren bir gazete oldu, bundan sonrasında da tavizsiz gazeteciliği sürdürerek halkın gönlündeki yerini koruyacağına inanıyorum, nice 20 yıllara..

Şair Haydar Ergülen: Hem okuduğum hem yazdığım gazetem. Hem ev hem sokak duygusu. Hem doğduğum kent gibi köklerim orada hem yaşadığım kent gibi yeni. Kuşaklararası bir yolculuk. Manşetlerinden hınzır bir genç olduğu anlaşılıyor yer yer de bizim gibi 80 öncesi gençlere rastlanıyor! Güzel. Bir yeri ilk görmenin sevinci de var, yıllardır bildiğin bir yerin ışığını ilk kez fark etmenin büyüsü de. Adındaki umut da hiç eksik olmasın!

Müzisyen, yazar Erdal Güney: 14 Nisan 2024, sahibi olmayan ama sahiplenilen, sermayesi olmayan ama damla damla biriken, gerçeklerin eğilip büküldüğü zamanların yalan dalgalarına karşı dalgakıran olup bilginin, gerçeğin toplumla paylaşıldığı emek, akıl ve cesaret yolculuğunun 20 yıllık tarihi BirGün için. Bu yolculuk kadın cinayetlerinin, çocuk istismarlarının, işçi kıyımlarının, doğa ve çevre talanının, rantın, hırsızlığın, kamusal varlıkların çer-çöp edildiği, toplumsal çürümenin ve dahi derdin, tasanın, acının taşlarıyla döşenmiş yollarında devam ediyor; umut dolu adımlarla, yarına gülümseyerek ve halkına el uzatarak… Bazı zamanlar bir haberle, bir öyküyle ya da bir yazıyla BirGün’ün sayfalarında yer aldım. Her defasında kalabalık bir gülümseme yayıldı çehreme. Nedeni tüm emek çekenlerine, katkı koyanlarına, otobüs, metro, vapur koltuklarına, amfi sıralarına BirGün’ü bırakanlara, uzatılan sıcak ve sıkı ele duyduğum minnettendir… Seni bugüne taşıyanlara, okuruna sevgiler BirGün. Nice yaşlara, halkınla birlikte…