BirGün, 20 yaşında: Patronsuz ama sahipsiz değil!

Kolektif bir şekilde binlerce kişinin katkılarıyla 14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan BirGün, bugün 20 yaşında.

Kuruluş öyküsü örneğine çok az rastlanan türden bir dayanışma örgütlenmesi olarak görülebilir.

BirGün binlerce insanın kısıtlı gelirlerinden yaptıkları katkıyla, abonelik yoluyla ortaya koydukları destekle, gazete çalışanı emekçilerin özverili fedakârlıklarıyla kuruldu ve varlığını sürdürdü.

Türkiye’nin en çalkantılı dönemlerinden birinde yayın hayatına başlayan BirGün, siyasal İslamcı bir partinin başta medya olmak üzere toplumu ve devleti dönüştürdüğü bu süre içinde önemli direniş mevzilerinden biri oldu.

Her dam emeğin, kardeşliğin, eşitliğin, barışın sesi oldu. Hiçbir zaman halka gerçekleri ulaştırmaktan geri durmadı. Patronsuz ama sahipsiz değildik. BirGün sadece halka hesap veren bir gazete olmayı başardı. Sahipleri okurları olan bir gazete olan BirGün politik duruşunun yanı sıra bağımsız bir gazeteciliğin nasıl yapılacağı konusunda da çok önemli bir deneyimdir. Dilin kullanımı konusunda, haber etiği konusunda neredeyse tek kurallar bütünlüğü olan gazetedir BirGün.

Ayrımcılık, ırkçılık, ötekileştirme, cinsiyet ayrımcılığı, türcülük, şiddet övgüsü BirGün’ün yayıncılık anlayışı açısından kabul edilemez.

Ezilenlerin bakış açısıyla habere yoruma yaklaşması, nerede bir mağduriyet varsa BirGün’ün orada olması 20 yıllık pratiğinin ana ilkesidir.

BirGün 20 yıldır bu ilkelerle yayın hayatını sürdürüyor. Belki de onu bu çalkantılı dönemde koruyan kollayan en önemli özelliği bu; köklerini aldığı Demokrat gazetesi gibi halktan yana bir yayın çizgisini sürdürmeyi başarması.

20 yılı geride bırakırken hiç bırakmadığı bir unvanı var BirGün’ün: Patronsuz gazete.

Patronsuz ama pusulasız değil. Pusulası da çok net, hep aynı yönü gösteriyor: Demokrasi, özgürlükler, laiklik, barış, eşitlik, adalet, kamuculuk, emek…

Sessizlerin sesi olarak yazmak BirGün gerçekleri her koşul ve şartta dile getirmeye devam edecektir.

20. Yaşın kutlu olsun BirGün.

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• BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın yazdı: Şimdi “delikanlılık” yaşında, kutlu olsun!

İzlediğimiz yayın anlayışı, her aşamada iktidarın, birtakım ekonomik siyasi ve dini güç odaklarının tepkisine ve baskısına uğruyor olsa da bu çizgimizden asla geri adım atmayacağız. Mahkemelerce aleyhimize açılmış yüzlerce ceza davaları, haksız biçimde aldığımız hapis ve tazminat cezaları, gerçekleri okura ulaştırmamızdan asla bizi vazgeçiremez.

• L. Doğan Tılıç yazdı: Çığlık çığlığa 20 yıl: Patronsuz ama pusulasız değil

20 yılı geride bırakırken hiç bırakmadığı bir unvanı var BirGün’ün: Patronsuz gazete. Patronsuz ama pusulasız değil. Pusulası da çok net, hep aynı yönü gösteriyor: Demokrasi, özgürlükler, laiklik, barış, eşitlik, adalet, kamuculuk, emek… Sessizlerin sesi olarak yazmak.

• Gezi tutuklularından BirGün'e mesaj: İçeriden dışarıya mektuplar

Gezi tutukluları Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden cezaevinden BirGün'ün 20. yaşını kutladı.

• Bülent Forta yazdı: Gerçeğin peşinde

BirGün haberleriyle, başlıklarıyla köşe yazarlarıyla medyanın çok büyük bölümünün iktidara yanaştığı ya da iktidar tarafından satın alındığı koşullarda bir ada gibi duruyor.

• Barış İnce yazdı: İşte ‘bizim’ hikâyemiz…

Biz BirGün’ün hikâyesinde sahneye girip çıkan birer karakteriz sadece. Kahraman BirGün gazetesidir ve “destanımızda yalnız onun maceraları vardır.” Hatasıyla, sevabıyla 20 yıl...

• Yaşar Aydın yazdı: Halkın gazetesi BirGün buyurun!

Ali Rıza abi her defasında “Halkın gazetesi BirGün buyurun” diyerek açtı telefonu. Her eleştiriyi aynı ciddiyetle dinler, hiç üşenmeden dakikalarca yanıtlar, mutlaka ikna etmeye çalışırdı. Tehditlere de hiç pabuç bırakmazdı.

• CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazdı: Hakikati arayan BirGün emekçilerine şükranlarımla

Demokratik ülkelerde hükümet değiştirecek, bakanların azline neden olacak birçok başarıya imza attı BirGün gazetesi. Düşün dünyamızın çoraklaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde ısrarla doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir kadroyla gazetecilik yaptı.

• BirGün Ege Temsilcisi Halil Ertunç yazdı: BirGün yoksa talan var, rant var!

BirGün Ege Bölge Büro olarak; destekçilerimizle, gönüllülerimizle birlikte halkın sesini halkın gazetesinde duyurma gayretindeyiz. Bölgemiz, doğası itibariyle talancıların ve rantçıların gözdesi haline gelmiş durumda.

• Nurcan Gökdemir yazdı: “Kadın gibi bir gazete BirGün”

Yayın hayatına atıldığı günden sonra uzun yıllar “kapandı, kapanacak” tartışmalarının odağında olan BirGün, artık doğum günlerine yenilerini ekleyerek yoluna devam eden güçlü ve çok etkili bir yayın organı. “Yaşamaz” denildiği günlerden 20’nci yaş gününü kutladığımız günlere geldi.

• DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yazdı: Tarih ezilenlerden yana akacak!

Devletin ve iktidarın otoriter eğilimlerini sürdürmesi karşısında muhalif basın geleneğini sürdürmek büyük emek ve bedel isteyen bir mücadeledir. Bu büyük ve bedelleri ağır olan mücadelede BirGün Gazetesi’nin kuşkusuz ki özel bir yeri var.

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