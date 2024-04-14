BirGün yoksa talan var, rant var!

Halil Ertunç - BirGün Ege Temsilcisi

BirGün Ege Bölge Büro olarak; destekçilerimizle, gönüllülerimizle birlikte halkın sesini halkın gazetesinde duyurma gayretindeyiz. Bölgemiz, doğası itibariyle talancıların ve rantçıların gözdesi haline gelmiş durumda.

Kıyıların devlet gözetiminde belli sermaye gruplarına peşkeş çekildiği, yerli-yabancı maden şirketlerinin doğaya kalıcı hasar bıraktığı günlerde Ege Bölge Büro olarak kamu yararını gözeten bir haberciliği öne çıkarıyoruz.

Bölgemizdeki işçi direnişlerini, gerici eğitim sistemine karşı mücadeleleri haberleştiriyoruz. Türlü olanaksızlara direnerek, her hafta BirGün Ege Eki çıkarıyor, bölgemiz için değer üretiyoruz. Halkın gazetesi BirGün’ün varlığıyla halk için, kamu yararı için gazetecilik yapmanın onurunu yaşıyoruz.

BirGün’ün ve bizim gibi bağımsız basın kuruluşlarının olmadığı bir medya ortamında Akbelen direnişini, Aliağa’ya getirilmesi planlanan zehir yüklü gemiyi, ÇEDES adı altında “pilot şehir” İzmir’deki okullarda tarikat-cemaat etkisini, AKP’li bürokratların kurduğu MUÇEV adlı şirketle kıyıların talan edilişini duyurmak mümkün olmazdı. Bölgemizde ve Türkiye’de daha güçlü bir BirGün’ün daha aydınlık günler için ekmek gibi su gibi ihtiyaç olduğu unutulmamalı.

Bu bilinçle, gazetemize 20 yıl boyunca emek vermiş herkese, okurlarımıza, üye ve destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın BirGün.