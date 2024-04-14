Hakikati arayan BirGün emekçilerine şükranlarımla

Demokratik ülkelerde hükümet değiştirecek, bakanların azline neden olacak birçok başarıya imza attı BirGün gazetesi. Düşün dünyamızın çoraklaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde ısrarla doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir kadroyla gazetecilik yaptı.

Özgür Özel - CHP Genel Başkanı

Demokratik bir devlette ifade ve basın özgürlüğü muhakkak olmak zorundadır. 100 yıllık cumhuriyetimizin demokratik standartlar ile hak ve özgürlükler açısından zor günler geçirdiği dönemler, demokrasimizin askıya alındığı yıllar oldu. Ancak, sandıkla iktidara gelmiş bir siyasi partinin medyayla, gazetelerle, televizyonlarla bu kadar mücadele ettiği, sansür girişimlerini bu denli artırdığı bir dönem hiç olmadı.

Uzun yıllardır böylesi bir dönemin içinden geçiyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ortaya çıkan yeni Türkiye haritasının yeni bir siyasi iklimin yaratılmasını mümkün kılacağına inanıyoruz.

Tüm çabamız, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarından da güç alarak, hak ve özgürlüklerin genişlediği, cezaevinde aydınların, gazetecilerin, hak savunucularının olmadığı, ifade ve basın özgürlüğünün tesis edilebildiği bir Türkiye için.

Kuşkusuz, 100 yıllık Cumhuriyetimizde ve partimizin 100 yıllık tarihinde ilham alacağımız çok vaka bulunmaktadır. Ancak biz, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ilk yıllarında, medya düzeni büyük baskı altındayken, hakikatin peşine düşen ilerici bir grup gazeteci ve aydının BirGün gazetesini büyük zorluklar altında 20’nci yaşına taşımasından da ilham alıyoruz.

Gerçeği haykırmanın çok zor olduğu dönemlerde BirGün inatla gazetecilik yaptı. BirGün’ün, Hrant Dink suikastinden, Kızıltepe’de 12 yaşında 13 kurşunla öldürülen Uğur Kaymaz’a, Lice’de 12 yaşında havan topu mermisinin patlamasıyla yaşamını yitiren Ceylan Önkol’a kadar merkez medyanın sesini çıkaramadığı pek çok yaşam ihlalinde, pek çok hak ihlalinde hakikatten ayrılmayan ve gazetecilik ilkelerinden sapmayan çizgisini hep takdirle takip ettim. BirGün’ün ülkemiz yakın tarihinin en renkli, en kapsamlı, en geniş, en demokratik protestolarının yapıldığı Gezi’de attığı manşetler hâlâ hafızalarda.

Demokratik ülkelerde hükümet değiştirecek, bakanların azline neden olacak birçok başarıya imza attı BirGün gazetesi. Düşün dünyamızın çoraklaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde ısrarla doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir kadroyla gazetecilik yaptı.

BirGün’ün ilk 20 yılı, otoriter iktidara karşı diz çökmeyen bir inadın tarihi ayın zamanda. İlk 20 yılında hukuksuzlukların, hak ihlallerinin, acının, gözyaşının, suikastlerin, ölümlerin haberlerini yaptı BirGün. İnanıyorum ki ikinci 20 yılında umutlu haberler süsleyecek BirGün’ün sayfalarını. Turgut Uyar’ın da dediği gibi, “Çünkü umut kaçınılmaz gelecektir / … / Umut kaçınılmaz gerçektir çünkü”

İlan ambargolarına, İletişim Başkanlığı sansürlerine, iktidara ve iktidara yakın gruplarının müdahalelerine rağmen ayakta kalmayı başarmış BirGün gazetesinin ve tüm emekçilerinin 20’nci yılını kutluyor, daha güzel günlerin geleceğini ümit ediyorum.