İçeriden dışarıya mektuplar

14 Nisan 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan BirGün, bugün 20 yaşında.

Gezi tutukluları Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden cezaevinden BirGün'ün 20. yaşını kutladı.

İşte mesajlar:

Can Atalay: Sevgili BİRGÜN emekçileri ve okurları; Bizlerin haksız hukuksuz Bakırköy’e ve Silivri’ye hapsedilmesinden bu güne dünya güneş etrafında 718 kez döndü. BirGün’ün dayanışmasını, dost elini her gün yanımızda hissettik. Haksızlıklara karşı çıkan gür sesi ile güçlendik. BİRGÜN en zor zamanlarda sesimiz, sözümüz oldu. BirGün’ün 20’nci yılını kutluyor, daha nice 20 yıllar halkın sesi olmaya devam edeceğine inanıyorum. Ülkemiz, hukukun askıya alındığı “Olağanüstü Hal Rejimin”nin neden olduğu ağır bir ekonomik ve siyasal kriz yaşıyor. Ülkemizin üzerine kalın bir sis perdesi çökmüş durumda. Bu ağır koşullarda seçim sonuçları önemli bir dönüm noktası oldu. Yurttaşlarımız iktidarın tuttuğu yoldan hoşnut olmadıklarını en açık biçimde gösterdiler. Bu sonuçta BİRGÜN gibi hergün durmaksızın ve çekinmeksizin gerçekleri yurttaşların önüne koyan mecraların katkısı büyüktür. BİRGÜN’ü kutluyor ve yolunun açık olmasını diliyorum. Zor koşullarda görevlerini yapan BİRGÜN emekçilerini de ayrıca kutluyorum. Adanmış insanlar olmadan böylesi bir süreklilik ve ödünsüz bir yayın çizgisi oluşturulamazdı. Nice 14 yıllar diliyorum. Elbirliğiyle adaleti sağlayacağız, ülkemizi eşit ve özgür bir ülke yapacağız.

Osman Kavala: Başlangıcından beri özgürlük, eşitlik, demokrasi ilkeleri doğrultusunda yayın yapmış olan BirGün’e uzun bir yayın hayatı dilerim.

Tayfun Kahraman: Karanlık günlerde bizlere ışık olan, demokrasi, adalet ve özgürlük yolundan hiç şaşmadan kararlı bir şekilde bu günlere gelen BirGün’ün 20. yaşı kutlu olsun. Gazetecilik mesleğinin itibarını, halkın haber alma hakkını ve hakikati savunanların mücadelesi yarından bugüne baktığımızda minnetle hatırlanacak. İyi ki varsınız. Silivri’den sevgiler...

Çiğdem Mater: Her daim yanımızda hissettiğimiz desteğiniz ve inadınız için teşekkürler. Bilin ki inadınız duvarları aşıyor, buralara ulaşıyor! Nice nice yıllara!

Mine Özerden: Duvarlar arkasında geçirdiğimiz iki sene boyunca bize yalnız olmadığımızı hatırlatan sevgili BirGün ailesine, Gazetecilik, bu gezegende yaşayan herkes adına bir dert anlatma sanatı aslında. İnsanlığın zaferlerinin, şaşkınlıklarının ve dehşetlerinin izleri hala tazeyken sessiz kalmama, derhal konuşma sanatı. Sessizliğe mahal vermeyen BirGün gazetesinin 20. yılını en içten dileklerimle kutluyorum!