Bodrum Kitap Günleri devam ediyor

BirGün EGE

Bodrum Belediyesi iştiraki Kültür AŞ organizasyonuyla Herodot Kültür Merkezinde devam eden kitap fuarında yazar söyleşileri, kampanyalar, Bodrum Belediyesi stantları ilgi çekiyor. 29 Ocak Pazartesi kitap fuarı kapsamında söyleşiler ve imza günleri sürerken Prof. Dr. Süha Özkan, Mimar Ahmet Berk ve Yazar Latife Tekin’in “Kent, mimarlık ve edebiyat” üzerine söyleşisi gerçekleşti.

Ardından Yazar Mehmet Ülküm ve Yazar Mine Söğüt’ün "Çocukluğumun gümüşlüğü” söyleşisi ve imza günü ilgiyle takip edildi. Söyleşide eski Bodrum ve anılar anlatıldı. Yazar Polat Özlüoğlu ile “Okumanın doğasında kitap kulüpleri ve yazar ile sohbet”, Yazar Özgür Mutlu tarafından “Doğada yaşamak, yazıda nefes almak” söyleşisi ve imza etkinliği yapıldı. Bodrum Kitap Günleri kapsamında yarın Zeynep Oral ile “Çiçekleri koparmayınız” başlıklı söyleşi, Timur Soykan ve Barış İnce’nin katılımıyla “İyi gazetecilik, iyi ki gazetecilik” başlıklı söyleşi ve Latife Tekin ile Yekta Kopan ile “Doğayı okuyabiliyor muyuz, yazabiliyor muyuz” başlıklı söyleşi gerçekleşecek.