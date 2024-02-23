Eşler Cumhur İttifakı’nda birleşti

BirGün EGE

Partilerin yerel seçimler için aday bildirme süreçleri sona erdi. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçime ittifak olarak girecek AKP ve MHP, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarında olduğu gibi belediye meclis üyeliklerinde de “fermuar sistemi” yöntemini uygulayacak. TBMM’nin şubat ayı sonunda kapanmasının ardından da partiler 31 Mart’taki yerel seçimler için başlatılan çalışmalara hız verecek. Partilerde seçim çalışmaları hızlanırken Cumhur İttifakı’nın gösterdiği adaylar da dikkat çekiyor.

İzmir’in Kiraz ilçesinde mevcut belediye başkanı olarak görev yapan Saliha Özçınar Kutlu AKP tarafından yeniden aday gösterildi. Kutlu’nun eşi Kasım Kutlu da MHP’nin Isparta Sütçüler belediye başkan adayı oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin Kiraz ilçesinde, MHP’nin de Isparta Sütçüler’de seçimi kazanması halinde, “karı-koca belediye başkanı” olacaklar.

HASTANE PROJESİ DURDURULMUŞTU

İzmir Kiraz’da 500 günde biteceği söylenerek temeli atılan ve imara aykırı olduğu gerekçesiyle inşaatı durdurulan devlet hastanesi çürümeye terk edildi. Temeli sular altında kalan hastane, oluşan kamu zararı nedeniyle tepki çekti. AKP’nin Kiraz Belediye Başkan adayı Kutlu’nun, ilçedeki pankart ve tabelalara yaklaşık 5 yıllık süreçte yaptığı faaliyetlere yer verdiği görüldü. Pankart ve tabelalarda “Yeni Kiraz Devlet Hastanesi çok yakında halkımızın hizmetinde” ifadesi yer aldı.