Sol Feminist Hareket: Cumhuriyet, saltanat rejimine ve işgale karşı mücadelenin eseridir

Sol Feminist Hareket

Cumhuriyet; Türkiye’yi işgal eden sömürgecilerle işbirlikçiliği yapacak kadar düşkünleşmiş saltanat rejimine ve işgale karşı mücadelenin eseridir.

Üzerinden 100 yıl geçen devrimci atılımdan geriye kutlanabilecek bir gün kalmadı. 1950’lerden yürütülen, 12 Eylül’de faşist bir darbeyle yükseltilen ve bugün AKP iktidarıyla devam eden saldırılarla yoksul ve kapkaranlık bir ülke yaratıldı.

Bugün ise cumhuriyetin tüm ilerici kazanımlarına savaş açan bir iktidarla karşı karşıyayız. İstanbul sözleşmesinin feshedilmesi; 6284'ün, medeni kanunun, nafaka hakkının hedef alınması kadınların doğrudan toplumsal yaşamdan silinerek şiddetle, sömürüyle baş başa bırakmaya çalışmaktır. Biat etmeyeceğiz!

Kadınlar bu topraklarda yıllardır mücadeleyle kazandığı haklarına göz dikenlere karşı yıllardır sokakları da meydanları da bırakmadı. Ayine kadınlar gerici iktidarlara karşı direnişi sokaklarda devam ettiriyor. Bugün Cumhuriyetin tüm değerleri yerle yeksan olmuşken devrimci demokratik cumhuriyet için birlikte mücadele etmenin vaktidir. Eşit, özgür, laik bir ülke için barikatın en önüne!”