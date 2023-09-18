Temsilciler elbirliğiyle muhabirliği öldürüyor

Artık alışkanlık oldu, genel başkanların, bakanların, çeşitli kuruluşların basın toplantılarına sürekli olarak Ankara Temsilcileri ve yazarlar davet ediliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu modaya uydu; son basın toplantısına medya kuruluşlarının Ankara Temsilcilerini davet etti. Önceki bakan Süleyman Soylu dönemine göre tek fark vardı; o da Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün de toplantıya çağrılması. Halbuki Öztürk, Soylu’nun sık sık hedef aldığı gazetecilerden biriydi.

Ama Yerlikaya da BirGün, Cumhuriyet, Evrensel, T24, Gazete Duvar, Diken gibi eleştirel medya kuruluşlarının temsilcilerini çağırmamıştı toplantıya. Onlara da uzman polis muhabirleri gibi toplantıyı uzaktan izlemek düştü. Toplantıda ise zorlayan sorular yöneltilmedi; Yerlikaya moda bir tanımla kendi “lansman”ını (tanıtım) yaptı.

Zaten bu tür toplantıların tümü aynı havada geçiyor. Son günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da temsilcilerle basın toplantısı yaptı. Uzman muhabirlerin izlemeleri gereken sıradan toplantılardı her ikisi de.

AKP ve MHP yöneticileri de ne zaman önem atfettikleri bir toplantı olsa hemen medya temsilcilerini ve yazarları davet ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı’ndaki akreditasyon sistemi zaten malum. Muhabirler kapılarda dolaşıyor ama temsilci ve yazarlar fevkalâde itibara mazhar gazeteciler olarak Cumhurbaşkanlığı uçağında geziyorlar.

Ne yazık ki, gazeteci seçmece, muhalefet partileri ve belediyelerine de sirayet etmiş durumda. Daha birkaç gün önce CHP’li Ankara B. Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “tarım kampüsü ve rekreasyon alanı projesi” tanıtım toplantısına sadece temsilciler çağrıldı.

Oysa her yere temsilciler ve köşe yazarları çağrılınca muhabirlerin çalışma alanı daralıyor; kaynaklarla ilişkileri zayıflıyor; rutin ama zaman ve uğraş isteyen işlerle boğuşup duruyorlar.

Tepki göstermeleri gereken temsilciler ve köşe yazarları ise hallerinden gayet memnun. O davet senin bu davet benim koşturuyorlar. Foto muhabirliğini etkisizleştirmek yetmedi şimdi de elbirliğiyle muhabirliği öldürüyorlar. Oysa muhabirlik, bu mesleğin can damarıdır; bütün yükünü taşıyan lokomotifidir. Muhabirlik olmazsa habercilik kalmaz.

HAM HABERLER GÜVEN SARSIYOR

“Al 2 milyonu evimi boşalt” haberi, Sabah’ın ilk sayfasında en üstten, logonun hemen yanından duyuruldu. Haberde işinsanı Fırat Yiğit’in, İstanbul'un Bebek semtinde 60 bin liraya oturan kiracıyı çıkarmak için 2 milyon TL teklif ettiği, kiracının da bu teklifi kabul ettiği belirtiliyordu. Daire başka bir kişiye 400 bin liraya kiraya verilecekti!

Televizyonlar ve internet siteleri geçen hafta “Gaziosmanpaşa’da bir kadının kaçırılma” görüntüsüne de büyük ilgi gösterdi. İki kadın yolda yürürken, bir otomobil yanlarına yaklaşıyor; araçtan inen bir adam, kadınlardan birini arka koltuğa atıp kaçırıyordu.

Bu iki habere de ertesi gün yalanlama geldi. 2 milyon lira aldığı öne sürülen kiracı Murat Sönmez, Show Haber’e, “Bu haberler tamamen asılsız” dedi. Kaçırılan kadınla ilgili olarak da İstanbul emniyeti “Medyadaki iddiaların asılsız ve yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu anlaşılmıştır” açıklaması yaptı. Açıklamada, “İ.J.’nin sürpriz amacıyla nişanlısı İ.M.’yi araca bindirdiği” ifade ediliyordu.

İki haberin ortak özelliği, habercilik kurallarına uyulmamasıydı. “Kiracıya 2 milyon” haberinde taraflarla konuşulmamış; iddia araştırılmamıştı. Üstelik kiracı yalanlayınca haber düzeltilmedi; günler sonra “Bitmeyen partiler komşuları kızdırdı” diye bir haber daha yapıldı.

Kadının kaçırılması haberi de sadece görüntüye ve o sırada caddeden geçen iki kişinin sözlerine dayanıyordu. Araştırma yapılmamış, polise hiç sorulmamış, kaçırıldığı yazılan kadının adı bile öğrenilmemişti. Otomobilin plakası da flulaştırılıp kapatılmıştı.

Belki araştırılsa, taraflara bir telefon edilse bambaşka öykülere dönüşecek olaylar, 5N1K sorularının yanıtı bile olmadan yayımlanınca yalanlanması kaçınılmaz. Maalesef son dönemde medyada unsurları eksik, hiç araştırılmamış benzer haberlere çok sık rastlanıyor.

Haberin, aktardığı olaya, sürece ilişkin her soruyu yanıtlaması gerekir. Ama bu metinler, okuyanı, izleyeni sorularla başbaşa bırakıyor. Böyle ham metinleri, haber diye yayımlayanların okur ve izleyici güvenini kaybetmesi kaçınılmaz.

TEK CÜMLEYLE:

Sanki yüzde 80 ya da 90 ile oybirliği sağlanabilirmiş gibi, Hürriyet, Fenerbahçe haberine “Yüzde 100 oy birliği ile Atatürk Stadyumu” başlığı koydu.

Milliyet’te, Güneri Cıvaoğlu’nun hazırladığı dizinin anonsunda yer alan “Askeri darbenin ardından Ecevit ve Demirel’in eşleriyle birlikte Zincirbozan’daki askeri tesiste tutulduğu” bilgisi yanlıştı; darbeden sonra Hamzakoy’daki tesise götürülmüşlerdi.

Erdoğan’ın son iki dış gezisinde uçağa alınan kadın gazeteci sayısı arttı; Soçi gezisine 11 erkek 8 kadın gazeteci, Hindistan gezisine 10 erkek 9 kadın gazeteci davet edildi.

KKTC’de yayımlanan Avrupa Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent, “Kürtler ve biz” yazısı nedeniyle Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye gazetesi, “Genel Müdür kurye” başlıklı haberde fotoğraf üzerine “Aylık kazancı 70 bin lira” yazdı ama altta bir kuryenin “Giderlerimiz düştüğünde bize 50-55 bin lira civarında para kalıyor” sözleriyle üstteki kazanç bilgisini yalanladı.

Yeni Şafak, “Okullar çalıştıracak işçi bulamıyor” haberinde tek okulun bile adını vermeden “konuştuğumuz birçok okul müdürü” diye belirsiz bir kaynağa dayandı.

Milliyet’te Songül Hatısaru, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un bir bebek bezi reklamında yer almasını, firmanın yeni ürününe övgüler düzerek yazdı ve “reklamın reklamını” yaptı.

Muhalif medya, CHP’den istifa eden Efeler Belediye Başkanı’nın Aydın B. Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk suçlamasına konuya ilişkin haberlerde yer vermedi.

Yeni Çağ, “Amacım her ikisini de öldürmek değildi” haberinde katilin savunmasını yayımlayarak eşini ve kayınpederini öldürmesini gerekçelendirdi; meşruiyet sağladı.

Kanal D, Hürriyet’in “Üniversitelerdeki fotokopicilerin işleri azalıyor” haberini, FOX TV ise BirGün’ün K. Maraş’ta depremde yıkılan Ezgi Apartmanıyla ilgili bilirkişi raporu haberini kaynak göstermeden kullandı.

Cumhuriyet, “sağlık haberi” olarak sunduğu “Türkiye’nin popüler saç ekim merkezleri ve saç ekim fiyatları” haberinde bu merkezlerin reklamını yaptı.

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