Yazılım ölüyor mu?

Yapay zekadaki ilerlememize bakarsak, 8-10 yıl içinde bilişim sektöründeki kişiler sadece teknik bilgisini okuldan alanlar değil, klavye kullanabilen kişilerden oluşacak.

Tolga MIRMIRIK - @mirmirik

Yazılıma ilk başladığım 1993 yılından bu yana yazılımı ve yazılım geliştirmeyi çok seviyorum. Yoktan bir şey var ediyor ve işinize uygun şekilde kullanıyorsunuz. İlk profesyonel işe girişimdeki görüşmede “neden yazılım” sorusuna verdiğim “çünkü yaratıcısı benim, ben onun tanrısı oluyorum ve bu çok zevkli” cevabım hala aklımda. Her ne kadar kaba tabiri ile “aptal” yöntem olsa da yazılımlar şimdiye kadar birçok işimizi kolaylaştırdı ve insanlık olarak ilerlememize ciddi katkıda bulundu.

Aptal yöntem terimini kasıtlı olarak kullanıyorum. Bilgisayarlar ilk gününden bu yana uzun süredir akıllı aletler değildi. Her ne yapılmasını istiyorsanız adım adım mutlak şekilde komutlar verdiğiniz basit elektronik aletlerdi sadece. Yazılım geliştiriciler de bu adımları uygun bir dilde ve en uygun şekilde bu elektronik alete girebilme becerisindeki kişilerdi. Hepsi bu. Burada bir mucize yok. Hangi adımın ne şekilde atılacağını ve o adımdan sonra ne yapılacağını kesin bir şekilde belirttiğiniz her cihaz zekice çalışmıyor, sadece kendisine verilen komutları olduğu gibi işliyor. Uzun süredir böyle, bir süre daha bu şekilde gidecek.

VATANDAŞ YAZILIMCI

1950’li yılların ortasından bu yana geliştirilmekte olan yapay zekâ ise günümüz işletmelerini kökten sarsan bir avantaja sahip. Henüz emekleme döneminde olan ancak önümüzdeki 10 yılda tüm insan/bilgisayar etkileşimimizi baştan düşünmemizi sağlayacak olan YZ sadece kendisine verilen komutları işlemiyor. Biz insanlar gibi iyi ve kötü ayrımında bulunup kendi kararlarını alabiliyor ve bir problemi çözme konusunda insan aklına uygun gelmeyen şekilde bir yol çizebiliyor. Bunun etkilerini az da olsa görmeye başladık. Özellikle ilaç ve aşılar ile ilgili çözülmesi öngörülemez ve düşünemediğimiz birçok problem YZ sayesinde cevap bulmaya başladı bile.

Benzer durumu yazılım geliştirmede de göreceğiz. Daha önceki bir yazımda bahsini geçirdiğim “vatandaş yazılımcı” kavramı çok daha etkin bir şekilde yerini bulacak önümüzdeki 5 yıl içinde. Kullandığımız uygulamaların neredeyse tamamı bir YZ desteği alır hale gelecek. Şu anda bile günlük kullandığımız yazılımlar (Word, Excel, Google Docs, Chrome, Edge vb.) YZ destekli uygulamalar haline geldi. Kullandığım bilgisayarın bile tek tuşla ulaşılabilen YZ asistanı var. Bu tür asistanları iyi kullanabilen ve yararlarını ortaya çıkarabilen herkesin kendi işini bir yazılımcıya ihtiyaç duymadan çok daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. YZ konusundaki ilerlememize bakarsak, önümüzdeki 8-10 yıl içinde bilişim sektöründe iş görenler sadece bu mesleğin teknik bilgisini okuldan alanlar değil, herhangi bir şekilde klavye kullanabilen kişilerden oluşacaktır.

Birçok müzisyen arkadaşım ürettikleri eserlerde YZ’den faydalanmaya başladı. Aynı şekilde fotoğraf sanatçısı arkadaşlarım da bir şekilde yapay zekânın ürettiği dijital eserler ile koleksiyonlarını destekliyor artık. Yazılım geliştirici çoğu tanıdığım yazdıkları kodlarda hata ayıklamasını YZ ile yapıyorlar ya da yeni bir şey üretecekleri zaman YZ desteğine başvuruyorlar. Bu engellenemez bir süreç zamanımızda. Rubicon Nehri geçildi artık. Bundan sonrasında YZ işimizi alacak mı düşüncesi gereksiz hale geliyor. YZ ilk 8-10 yılda işinizi almayacak ancak hep savunduğum gibi, yapay zekâ ürünlerini sizden daha iyi kullananlar mutlaka sizlerin işlerini alacak. Çalışma odamda oturup şimdiye kadar hiç aklımda bile olmayan şekilde 8-12 yaş arası için boyama kitabı üretebiliyorsam ya da tasarlamaya çalıştığım elektronik devredeki bir problemi çözebiliyor ve hatta daha efektif bir tasarım önerisi alabiliyorsam bu YZ araçları sayesinde.

Asıl mesleğim olan yazılım geliştirme de böyle. Sıfırdan bir şey üretmekten sorumlu olmak yerine sadece kontrolcü ve fikir üretici görevi daha yaygın olacak diye düşünüyorum. Gelir giderlerimi kontrol ettiğim bir Excel dosyası var uzun yıllardır kullandığım. Buna bir YZ uygulaması ile çok basit bir güncelleme yaptım ve artık otomatik ödeme talimatlarım ya da yatırım takibim YZ sayesinde çok daha basit hale geldi. Önceki dönemde bu işi yapabilmem için en az iki aylık yazılımcı desteği almam gerekirken şimdi iki günde bu işimi çözdüm. Hepimiz bir gün bu duruma geleceğiz, şimdiden hazırlık yapmakta büyük fayda var. Bildiğimiz anlamdaki standart yazılım geliştirme de ölecek, tekrarlı sabit işler de ölecek ne yazık ki. Ben bile hayalimdeki bir fotoğrafı oluşturabiliyor ya da bir yazı konusunda YZ destekli eleştiri yaptırabiliyorsam, herkes bunu çok daha iyi şekilde yapabilir önümüzdeki dönemde. İyi baharlar…