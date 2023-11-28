1 dolar kaç tl? 28 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

28 Kasım 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 28 Kasım 2023 gününde dolar / TL güne 28,9254 liradan başladı. Euro / TL ise 31,6831 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 28 Kasım | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 28,9254 liradan, Euro 31,6831 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında ise 22 ayar gram altın 1.726,31 TL, çeyrek altın ise 3.087,00 TL'den işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 28 Kasım 2023 Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

28 Kasım 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

28 Kasım 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 28,9254 TL 28,9324 TL Euro (€) 31,6831 TL 31,6943 TL İngiliz Sterlini (£) 36,5149 TL 36,5304 TL Gram Altın 1.726,31 TL 1.825,37 TL Çeyrek Altın 3.087,00 TL 3.121,00 TL Yarım Altın 6.191,00 TL 6.243,00 TL Tam Altın 12.346,00 TL 12.432,00 TL 1 Dolar (1 $) 28,9254 TL 28,9324 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

28,9254 TL (Alış)

28,9324 TL (Satış)

EURO

31,6831 TL (Alış)

31,6943 TL (Satış)

STERLİN

36,5149 TL (Alış)

36,5304 TL (Satış)

1 DOLAR = 28,9254 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.726,31 TL

Gram altın satış: 1.825,37 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.087,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.121,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.191,00 TL

Yarım altın satış: 6.243,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.346,00 TL

Tam altın satış: 12.432,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizliklerin doların yönü üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Fed'in yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Bankanın gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin dolar endeksi üzerinde de etkili olmaya devam ettiğini belirten analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarını etkileyebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve CB tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.