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1 hafta önce sözleşme imzalanmıştı: Konyaspor Schneiderlin'in sözleşmesini feshetti

Konyaspor, geçtiğimiz hafta sözleşme imzaladığı Fransız orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'in sözleşmesini, oyuncunun ailevi problemleri sebebiyle feshettiğini duyurdu.

Spor
  • 10.08.2023 16:27
  • Giriş: 10.08.2023 16:27
  • Güncelleme: 10.08.2023 16:40
Kaynak: Haber Merkezi
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1 hafta önce sözleşme imzalanmıştı: Konyaspor Schneiderlin'in sözleşmesini feshetti
Fotoğraf: AA

Konyaspor, geçtiğimiz hafta anlaşmaya vardığı Fransız merkez orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'in sözleşmesinin feshetti. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada fesih gerekçesinin Schneiderlin'in ailevi sebepleri olduğu ifade edildi.

Konyaspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz günlerde transferini duyurduğumuz profesyonel futbolcu Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin’in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir."

Kariyerinde Manchester United, Everton ve Southampton kulüplerinde forma giyen Fransız oyuncu son olarak Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice'de forma giymişti. 

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