Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Konferans Ligi'nde sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü ön eleme turu için bugün (10 Ağustos Perşembe) sahaya çıkıyor. Eşleşmelerin rövanş mücadeleleri ise 17 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü ön eleme turu heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor play-off turuna yükselebilmek için avantaj kovalayacak.

17 Ağustos'ta oynanacak olan rövanş mücadeleleri için avantajlı skor peşinde olan ekipler, 3'üncü ön eleme turunu geçmeleri halinde ise play-off turuna yükselerek, grup aşamasına bir adım daha yaklaşmış olacak.

FENERBAHÇE'DE DJİKİ KADROYA DAHİL EDİLDİ

3'üncü ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Maribor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç kadrosundan Serdar Aziz'i çıkartıp, yeni transferlerrden Alexander Djiku kadroya dahil edildi.

TSİ 21.00'de başlayacak olan mücadelenin rövanşı ise 17 Ağustos Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.

Fotoğraf: AA

Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Twente - Riga eşleşmesinin galibiyle ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

3'üncü ön eleme turunda Azerbeycan temsilcisi Neftçi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Rachid Ghezzal, kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku kadroda yer almadı. Yeni transferlerden Ante Rebic ise Bakü'ye giden kafileye dahil edildi.

TSİ 20.00'de başlayacak olan mücadelenin rövanş mücadelesi ise 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Fotoğraf: AA

Siyah beyazlı ekibin turu geçmesi halinde ise Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

ADANA DEMİRSPOR'DA GRAVİLLON CEZALI

Tarihinde ilk kez avrupa kupalarında mücadele eden ve Cluj'u eleyerek sürprize imza atan Adana Demirspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Fotoğraf: AA

Adana Demirspor'un sezon öncesi kadrosuna kattığı Andreaw Gravillon, CFR Cluj ile oynanan 2. eleme turu rövanş maçında kırmızı kart gördüğü için Hırvat ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Mavi lacivertliler 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.