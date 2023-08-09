Beşiktaş'ın Neftçi maçı kamp kadrosu netleşti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın (10 Ağustos Perşembe) deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turunda Neftçi ile karşılaşacağı mücadelenin kamp kadrosu belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, uzun süreli sakatlığının ardından henüz hazır olmayan Cenk Tosun ile Rachid Ghezzal, kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku kadroda yer almadı.

Yeni transferlerden Ante Rebic ise Bakü'ye giden kafileye dahil edildi.

Beşiktaş'ın Neftçi maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut.