Eski Beşiktaşlı Weghorst, Hoffenheim ile anlaştı

Geçen sezona Beşiktaş'ta başlayan ve yarım sezon forma giydikten sonra Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, yeni sezon için Hoffenheim ile anlaştı.

Spor 09.08.2023 12:19 Giriş: 09.08.2023 12:19

Güncelleme: 09.08.2023 12:26 Kaynak: AA

A- A A+