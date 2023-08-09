Eski Beşiktaşlı Weghorst, Hoffenheim ile anlaştı
Geçen sezona Beşiktaş'ta başlayan ve yarım sezon forma giydikten sonra Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, yeni sezon için Hoffenheim ile anlaştı.
Geçen sezona Beşiktaş'ta başlayan ve sezonu Manchester United'da tamamlayan Hollandalı santrfor Wout Weghorst, Hoffenheim'a kiralandı.
Alman ekibi, 31 yaşındaki santrforu bonservisini elinde bulunduran Burnley'den bir yıllığına kiraladığını duyurdu.
Kariyerinde Emmen, Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giyen Weghorst, Ocak 2022'de Burnley'ye transfer olduktan sonra Beşiktaş ve Manchester United'a kiralanmıştı.
Weghorst, geçen sezon siyah-beyazlılarda 18 maçta 9 gol, Manchester ekibinde ise 31 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
Weghorst'un Burnley ile olan sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.