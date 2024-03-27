1 öğün ücretsiz yemek davasında karar: Mahkeme 'MEB çocukları aç bırakabilir' dedi

1 öğün ücretsiz sağlıklı yemek için MEB’e açılan davayı mahkeme reddetti. Ekmek ve Gül, mahkemenin “MEB çocukları aç bırakabilir” dediğini belirtti.

Tuzluçayır Kadınları Derneği'nin bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek için MEB'e açtığı davada mahkeme “Devletin çocuklara ücretsiz yemek sağlama gibi bir pozitif yükümlülüğü bulunmadığına” karar verdi.

Ekmek ve Gül’ün çağrısını yaptığı “Okullarda Bir Öğün Ücretsiz Sağlıklı Yemek Her Çocuğun Hakkı” kampanyasının yürütücülerinden Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği’nin geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) açtığı davada karar açıklandı. Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda davanın reddine karar verildi.

GEREKÇE: KAYNAKLAR SINIRLI

Kararda, “kaynakların sınırlı olduğu” gerekçesi ile “eğitim hakkı da dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik hakların gerçekleştirilmesinin ölçüsü konusunda, yasama organının bir takdir yetkisi olduğuna”, “Devletin okullarda eğitim alan tüm çocuklara ücretsiz yemek sağlama gibi bir pozitif yükümlülüğü bulunmadığına” karar verdi.

"YASAYI HİÇE SAYAN BİR KARAR"

Kampanya çağrıcısı Ekmek ve Gül yaptığı açıklamada, mahkeme kararının uluslararası sözleşmelere, Anayasa’ya ve MEB’in bağlı olduğu Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı olduğu belirtildi:

"Verdiği kararda Anayasa’dan, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Mahkemesi kararlarından söz eden Ankara 3. İdare Mahkemesi Türkiye’nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini de bu kararla görmezden geldi. Sözleşme uyarınca devletlerin her konuda çocuğun yararını gözetmek zorunda olduğu gerçeğini yok saydı.

İdarenin takdir yetkisinden söz ederek davamıza ilişkin ret kararı veren Ankara 3. İdare Mahkemesi 14/6/1973 tarih ve 1739 tarihli Milli Eğitim Temel Kanununu da görmezden geldi. Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini düzenleyen 8. madde gereği Milli Eğitim Bakanlığının her çocuğun eğitim hakkını garanti altına alma zorunluluğu bulunuyor. Dolayısıyla ilgili kanun Milli Eğitim Bakanlığına somut bir görev yüklüyor. Milli Eğitim Bakanlığı zaten kanunla kendisine verilmiş olan görevi yerine getirmek durumunda olup, bu durum Bakanlığa bir takdir yetkisi vermiyor. Ankara 3. İdare Mahkemesi ise Milli Eğitim Bakanlığının yasayı yerine getirme yükümlülüğünü “isterse yapar istemezse yapmaz, biz mahkeme olarak zorlayamayız” biçimine dönüştürerek, yasayı hiçe sayan bir karar vermiş oldu.

"KAYNAK YOK BAHANESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

İnsanca bir yaşam sürdürebilmek için her talebimizde karşımıza çıkartılan “Kaynak yok” bahanesini kabul etmiyoruz. Mahkemenin iktidar adına konuşarak “kaynak yok” demesi, çocuklar okullarda açlıktan bayılırken, açlık yüzünden eğitim hakkına erişimi engellenirken bu kararı kabul etmiyoruz!

Sermayedarlara, yandaş vakıf ve tarikatlara halkın cebinden alınan paralarla tüm teşvikler akıtılıyor. Halkın parasının halk için kullanılması, Milli Eğitim Bakanlığının çocukları aç bırakmak gibi bir yetkisi olamayacağını göstermek, okullarda her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için mücadeleye devam edeceğiz!"