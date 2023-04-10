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Feray Aytekin Aydoğan
Cumhur’un Anayasa çağrısı “çocuk, mutfak, kilise”
Ülkemizde ve dünyada “sağ popülist milliyetçi otoriter” iktidarlar ve “muhalefet” adı altında türevleri yine iş başında. Karşımızda küresel kadın hareketinin...
  • 06.07.2023 06:00
‘Cumhur’un Vatikan’la ittifakı
Erbakan’ın "Anadolu’da yıllardan beri ebelerimiz 14, 15, 16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 14 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre...
  • 29.06.2023 06:00
Var bir umudumuz…
“Yüreklerinde hâlâ umut vardı. Haksızlığa uğramış olanların biricik avuntusu olan o çılgın umut!...” 6 Şubat… 04:17…Yaşatılanları, acıları asla unutamayacağımız o dakikalar…...
  • 25.06.2023 07:39
Unutulan depremin unutulan çocukları
Depremden bugüne 4,5 ay geçti. Deprem bölgesinde “normalleşen” hayat devam ederken Antakya’da bir binanın enkazında daha bir kadının cansız bedenine...
  • 22.06.2023 06:00
İmam, öğretmeni yendi mi?
15 yıl önce Şerif Mardin siyasi iktidarın ülkeyi siyasal İslam rejimine adım adım dönüştürme başarısını “İmam öğretmeni yendi” diyerek ifade...
  • 15.06.2023 06:35
Çocuk düşmanlığı
Çocuk nefreti ve çocuk düşmanlığı 18’inci yy’dan bugüne dünyada tartışılan konuların başında geliyor. İhtiyaçların çocuklar üzerinden karşılanması, otoritenin sorgulandığı hissedildiğinde...
  • 08.06.2023 06:00
Gezi yaşıyor yürüyeceğimiz yolu gösteriyor
“Her yer Taksim, her yer direniş” sloganı iktidarın her yerde oluşunun ve iktidarın olduğu her yerin siyaset alanı olduğu gerçeğinin...
  • 01.06.2023 06:00
Sandıkta ve sokakta birleşik mücadeleye
İran’da bir fotoğrafta başörtüsünü çıkarmış, yasaklanan koyu uzun saçları sırtlarına dökülen el ele öğrenciler okuldaki kara tahtaya şöyle yazmışlar: “Benim...
  • 25.05.2023 06:30
Bir yere gitmedik #BurasıBizde
Buradayız. Hatay’dayız. Haftalardır bin bir emekle, zorlukla dayanışmayı sürdürenler, Meclis aritmetiği hesaplarına sıkışan memleket gündeminin ötesinde mevzusu yol olan yüzlerce...
  • 18.05.2023 06:30
“Hatay’ı yeniden kuracağız”
Dayanışma gönüllülerinin yıkılan kentlerde yarattığı hikâye bir yolculuk hikâyesi.Devrimciliğin, insanın insanlığa sahip çıkmasının hikâyesi. 98 gündür süren olağanüstü emek. Yıkılan...
  • 14.05.2023 08:54
Boşa mı gider?
Son 3 gün kaldı. Gönderiyoruz. 21 yılın her günü bu felaketler iktidarını göndermek için mücadele ettik. Aldanmadık, aldatılmadık. Sosyal Güvenlik ve Genel...
  • 11.05.2023 06:27
Mesele kimin yenileceği meselesi
Türkiye’de bu dönem olduğu kadar her gün aynı yoğunlukta siyaset konuşulduğu, tartışıldığı bir dönem olmamıştı. Evlerde, kahvehanelerde, sokakta, kafelerde herkes...
  • 05.05.2023 06:30
Umudu bugünden örgütlemek
Cumhuriyet döneminin en önemli seçimlerinden birine sayılı günler kaldı. Yaşadığımız 21 yıllık yıkıma neden olanlarla hesaplaşacağımız ve yeniden kurulacak bir...
  • 28.04.2023 06:30
Nisanın çocukları
Anadolu’nun en yoksul köylerinden yırtık çarıkları, yamalı şalvarları ile çıkan çocuklara elleriyle bir memleket yaratma gücünü veren Cumhuriyet’in kimsesizlerin kimsesi...
  • 23.04.2023 09:40
Hatay’ı, memleketi yeniden kurmanın yürüyüşü
“Benim için mevzu yoldu. Hiç ayrılmadım aslında yoldan. Yol güzel çünkü. Abilerim var hâlâ, kardeşlerim var. Asli yoldaşlarım var. Bohem işlerde...
  • 20.04.2023 08:19
Kent ve kültürel mirası yağmalama girişimi
Memleketin en tarihi seçimini, seçimden de öte bir referandumu yaşayacağımız günlerde siyasetsiz, ideolojisiz hangi adayın ne kadar ünlü olduğu tartışmalarının,...
  • 13.04.2023 06:30
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