Feray Aytekin Aydoğan

Cumhur’un Anayasa çağrısı “çocuk, mutfak, kilise”
Ülkemizde ve dünyada “sağ popülist milliyetçi otoriter” iktidarlar ve “muhalefet” adı altında türevleri yine iş başında. Karşımızda küresel kadın hareketinin...
‘Cumhur’un Vatikan’la ittifakı
Erbakan’ın "Anadolu’da yıllardan beri ebelerimiz 14, 15, 16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 14 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre...
Var bir umudumuz…
“Yüreklerinde hâlâ umut vardı. Haksızlığa uğramış olanların biricik avuntusu olan o çılgın umut!...” 6 Şubat… 04:17…Yaşatılanları, acıları asla unutamayacağımız o dakikalar…...
Unutulan depremin unutulan çocukları
Depremden bugüne 4,5 ay geçti. Deprem bölgesinde “normalleşen” hayat devam ederken Antakya’da bir binanın enkazında daha bir kadının cansız bedenine...
İmam, öğretmeni yendi mi?
15 yıl önce Şerif Mardin siyasi iktidarın ülkeyi siyasal İslam rejimine adım adım dönüştürme başarısını “İmam öğretmeni yendi” diyerek ifade...
Çocuk düşmanlığı
Çocuk nefreti ve çocuk düşmanlığı 18’inci yy’dan bugüne dünyada tartışılan konuların başında geliyor. İhtiyaçların çocuklar üzerinden karşılanması, otoritenin sorgulandığı hissedildiğinde...
Gezi yaşıyor yürüyeceğimiz yolu gösteriyor
“Her yer Taksim, her yer direniş” sloganı iktidarın her yerde oluşunun ve iktidarın olduğu her yerin siyaset alanı olduğu gerçeğinin...
Sandıkta ve sokakta birleşik mücadeleye
İran’da bir fotoğrafta başörtüsünü çıkarmış, yasaklanan koyu uzun saçları sırtlarına dökülen el ele öğrenciler okuldaki kara tahtaya şöyle yazmışlar: “Benim...
Bir yere gitmedik #BurasıBizde
Buradayız. Hatay’dayız. Haftalardır bin bir emekle, zorlukla dayanışmayı sürdürenler, Meclis aritmetiği hesaplarına sıkışan memleket gündeminin ötesinde mevzusu yol olan yüzlerce...
“Hatay’ı yeniden kuracağız”
Dayanışma gönüllülerinin yıkılan kentlerde yarattığı hikâye bir yolculuk hikâyesi.Devrimciliğin, insanın insanlığa sahip çıkmasının hikâyesi. 98 gündür süren olağanüstü emek. Yıkılan...
Boşa mı gider?
Son 3 gün kaldı. Gönderiyoruz. 21 yılın her günü bu felaketler iktidarını göndermek için mücadele ettik. Aldanmadık, aldatılmadık. Sosyal Güvenlik ve Genel...
Mesele kimin yenileceği meselesi
Türkiye’de bu dönem olduğu kadar her gün aynı yoğunlukta siyaset konuşulduğu, tartışıldığı bir dönem olmamıştı. Evlerde, kahvehanelerde, sokakta, kafelerde herkes...
Umudu bugünden örgütlemek
Cumhuriyet döneminin en önemli seçimlerinden birine sayılı günler kaldı. Yaşadığımız 21 yıllık yıkıma neden olanlarla hesaplaşacağımız ve yeniden kurulacak bir...
Nisanın çocukları
Anadolu’nun en yoksul köylerinden yırtık çarıkları, yamalı şalvarları ile çıkan çocuklara elleriyle bir memleket yaratma gücünü veren Cumhuriyet’in kimsesizlerin kimsesi...
Hatay’ı, memleketi yeniden kurmanın yürüyüşü
“Benim için mevzu yoldu. Hiç ayrılmadım aslında yoldan. Yol güzel çünkü. Abilerim var hâlâ, kardeşlerim var. Asli yoldaşlarım var. Bohem işlerde...
Kent ve kültürel mirası yağmalama girişimi
Memleketin en tarihi seçimini, seçimden de öte bir referandumu yaşayacağımız günlerde siyasetsiz, ideolojisiz hangi adayın ne kadar ünlü olduğu tartışmalarının,...