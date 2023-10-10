10 Ekim Katliamı'nda hayatını kaybedenler Adana'da anıldı

10 Ekim Gar Katliamı'nda hayatını kaybedenler Adana'da anıldı. Adana Garı önünde yapılan basın açıklamasında "Mücadelemiz katillere yol verenler ve katliamın asıl sorumluları yargı önüne çıkarılıncaya ve cezalandırılıncaya kadar devam edecektir" denildi.

Yakup DURMUŞ / ADANA

Adana Emek ve Demokrasi Güçleri, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda hayatını kaybedenleri anmak için Adana Garı önünde, patlamanın yaşandığı saat 9:45’te bir araya geldi. Açıklamaya ölenlerin aileleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sendika temsilcileri ve halk destek verdi.

Basın açıklamasını Adana Emek ve Demokrasi Güçleri adına amu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dönem Sözcüsü M. Eser Demirçin okudu.

Cumhuriyetin 100 yıllık tarihinin en büyük katliamı olan 10 Ekim Ankara Gar Katliamı üzerinden 8 yıl geçtiğini söyleyen Demirçin “10 Ekim 2015’te düzenlediğimiz Emek, Barış Ve Demokrasi Mitingi’ne yapılan saldırıda 104 arkadaşımızı yitirdik, 500’e yakın arkadaşımız ise yaralandı. Aradan geçen 8 yılda patlamadan kaynaklı çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarıyla hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadır” dedi.

Katliamın göz göre göre geldiğine dikkat çeken Demircin, “10 Ekim Katliamı’ndan önce aynı merkezden planlandığı düşünülen 5 Haziran 2015 Diyarbakır ve 20 Temmuz 2015 Suruç Katliamları yaşandı. Her üç katliamın sadece planlaması değil sözümüz ona ‘ihmaller zinciri’ de büyük benzerlikler taşıyor” ifadelerini kullandı.

"UNUTULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Demirçin şunları söyledi:

“Her ne hikmetse her üç katliamın öncesinde güvenlik güçleri ortadan kaybolmuş, arama noktaları kaldırılmıştır! Her üç katliamın dava süreci de birkaç maşaya ceza verilerek kapatılmak istenmektedir. Katliamlar zincirinin iktidarı sarsılan AKP’nin yeniden çoğunluğu sağlamasıyla bıçakla kesilir gibi kesilmesi sürecin politik arka planı için kafalardaki en önemli soru olarak varlığını korumaktadır”

Demirçin sözlerini “Hiçbir canımızın hatırasına gölge düşürülmesine, 10 Ekim Katliamı’nın unutulmasına izin vermeyeceğiz. Adalet mücadelemiz bu katliamda katillere yol verenler ve katliamın asıl sorumluları yargı önüne çıkarılıncaya ve cezalandırılıncaya kadar devam edecektir” diyerek tamamladı.