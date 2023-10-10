Kılıçdaroğlu'ndan 10 Ekim mesajı: Karanlık noktaları açığa çıkarmak katledilen yurttaşlara borcumuzdur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamı olan 10 Ekim Katliamı'nda hayatını kaybeden yurttaşları anarken katliamın karanlıkta kalan yönlerinin aydınlatılmasına ilişkin "Katledilen yurttaşlara borcumuzdur" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Katliamı'nın 8. yılı için paylaşım yaptı. Katliamda hayatını kaybeden yurttaşları anan Kılıçdaroğlu, "Terörü ve terör işbirlikçilerini lanetliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, katliamın karanlıkta kalan noktalarına da dikkat çekerek, "ülkemizde barış ve huzuru sağlamak katledilen yurttaşlarımıza olan borcumuzdur" dedi.

#10EkimAnkaraKatliamı’nda yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini lanetliyorum. Tüm karanlık noktaları açığa çıkarmak, hukuk önünde hesabını sormak; ülkemizde barış ve huzuru sağlamak katledilen yurttaşlarımıza olan borcumuzdur. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 10, 2023

NE OLMUŞTU?

10 Ekim 2015 tarihinde KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin düzenlediği ‘Emek, Barış ve Demokrasi’ mitingine IŞİD'in 2 canlı bombayla düzenlediği saldırı sonucu 104 kişinin yaşamını yitirmiş, 500 kişi yaralanmıştı.