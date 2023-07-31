10 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmen tahliye edildi

Hatay'da bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Murat Sağıroğlu, toplam 10 öğrenciye cinsel istismarda bulunup görüntüleri kaydetti. Bir öğrencinin şikâyeti üzerine tutuklanan Murat Sağıroğlu mahkeme kararından kısa süre önce tahliye edildi ve kayıplara karıştı.

Hatay'da Murat Sağıroğlu adındaki beden eğitimi öğretmeni, orta okul çağındaki 10 öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Mahkeme tarafından 158 yıla yakın hapis cezası verilen Sağıroğlu karardan kısa sürece önce tahliye edildi ve henüz bulunamadı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre yaşananlar, cinsel saldırıya maruz kalan öğrencilerden H. Y.'nin ifadesiyle ortaya çıktı. H.Y., ifadesinde 11 yaşında cinsel istismara uğradığını ve 5 sene boyunca devam ettiğini anlattı.

Dava dosyasına göre Murat Sağıroğlu, görüntülerle tehdit ettiği H.Y.’yi öğretmen arkadaşları Engin Y., İbrahim O., Abdullah A., Murat O. ile kuzeni Özmen Ö.’ye de ‘pazarladı.’

Yaşananlar, H.Y.'nin nişanlanmasıyla ortaya çıktı. Habere göre Sağıroğlu’nun H.Y.’yi sürekli alıkoyması nişanlısının dikkatini çekti H.Y. kendisine bunu yaşatanlardan şikâyetçi oldu. İlk ifadesinde öğretmenleri ve Murat Sağıroğlu’nun defalarca kez istismarına uğradığını anlatan H.Y., “Okumak istiyordum. Başıma gelenler karşısında ailem beni öldürür diye korktum. Kimseye anlatamadım” dedi. Sağıroğlu’nun, kendi ablasına, okuldan başka arkadaşlarına da aynı şeyleri yaşattığını söyleyerek tek tek mağdur isimlerini sıraladı.

KARARDAN KISA ZAMAN ÖNCE TAHLİYE EDİLDİ, KAYIPLARA KARIŞTI

Öğretmenler Murat Sağıroğlu, Engin Y., İbrahim O., Abdullah A., Murat O. ile Sağıroğlu’un kuzeni Özmen Ö. hakkında Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun basit cinsel istismarı', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'reşit olmayanla cinsel lişki', '.ocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı.

Ancak yargılama sürecinde karardan hemen önce Murat Sağıroğlu tahliye edildi ve kayıplara karıştı. Sağıroğlu hakkında 158 yıla yakın hapis cezası verildi. Dosya istinaf mahkemesine gitti.