Milli voleybolcu Hande Baladın’a tehdit: Savcılığa başvurdu
Büyük başarılara imza atan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncularından Hande Baladın, kendisine yönelik bir tehdit nedeniyle savcılığa başvurdu. Baladın, Mustafa N. adlı bir erkeğin “Yüzüne asit atacağım. Senden intikam almadan ölmeyeceğim” şeklinde kendisini tehdit ettiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son yıllarda çok önemli sportif başarılara imza atarak takdir toplayan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın önde gelen oyuncularından Hande Baladın, kendisine yöneltilen tehdit nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.
FIVB Milletler Ligi şampiyonluğundan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalan genç voleybolcu, “Can güvenliğim yok. Korkuyorum” diyerek savcılığa gitti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Mustafa N. adlı bir kişi, Baladın’ı, “Yüzüne asit atacağım. Senden intikam almadan ölmeyeceğim” şeklinde tehdit etti.
İddiaya göre Instagram kullanıcısı Mustafa N., ortada hiçbir tartışma yokken voleybolcuya, oynadığı Eczacıbaşı takımına ve sponsor firmaya yönelik, “Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım” şeklinde paylaşımda bulundu. Mustafa N., tehditlerinin seviyesini artırarak devam etti.
ISRARLI MESAJLARINI SÜRDÜRDÜ
Şahıs, Baladın'a yönelik “Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok” şeklinde ifadeler kullandı.
Tehditlerin sonu gelmeyince durumun ciddiyetinden ve can güvenliğinden endişe duyan başarılı voleybolcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
Baladın dilekçesinde, şampiyonluğun hemen ardından tehditlere maruz kaldığının altını çizdi ve “Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum” diyerek suç duyurusunda bulundu.
Tehditlerin yer aldığı dilekçede, Mustafa N.'nin "Tehdit" suçundan cezalandırılmasını talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.