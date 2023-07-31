Milli voleybolcu Hande Baladın’a tehdit: Savcılığa başvurdu

Büyük başarılara imza atan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncularından Hande Baladın, kendisine yönelik bir tehdit nedeniyle savcılığa başvurdu. Baladın, Mustafa N. adlı bir erkeğin “Yüzüne asit atacağım. Senden intikam almadan ölmeyeceğim” şeklinde kendisini tehdit ettiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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