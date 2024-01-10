12 puanlık makas kabinede kriz yarattı: Emeklinin işi yaş

Kamu emeklisi ile diğerleri arasındaki 12 puanlık farkla ilgili tartışmalar sürüyor. Erdoğan’ın seçim öncesi zam yapması beklenirken durum Kabine içinde kriz yarattı. Emekliler, düşük ücretlere tepki göstererek sokağa çıktı.

Emek Servisi

Emeklilere zam iktidar içerisinde krize neden oldu. Milyonlarca emekli maaş zammı beklerken gözler Kabine’nin toplanmasına çevrildi. Ancak bütçede kaynak sıkıntısı çekildiği iddia edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın emekli maaşları arasındaki 12 puanlık makasın kapatılması için AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışma yaptığı belirtildi. Ekonomi yönetiminin ise şiddetle buna karşı çıktığı öne sürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in söz konusu tartışmalar nedeniyle ABD’deki programını iptal ettiği belirtildi.

Yeni Şafak gazetesi 3 gün önce SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren ek zammın detaylarının netleştiği ve farkın kapanmasına yönelik refah payı uygulamasının devreye alınacağının öngörüldüğü yönünde haberler yaptı. Ancak Halk TV’den Olcay Aydilek’e göre ekonomi yönetimi farkın kapatılmasına sıcak bakmıyor. Bunun, bütçeyi zorlayacağını, enflasyonla mücadele için kurulmaya çalışılan dengeleri olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor.

Erdoğan’ın, seçimleri de göz önünde bulundurarak emekli seçmen desteğini genişletecek bir karar alması beklenebilir. Fakat buna karşılık Bakan Şimşek’in, yatırımcılarla görüşmek üzere ABD’ye gidişi de iptal edildi. Şimşek’in, ABD’de, 11 Ocak’ta 50 trilyon dolar sermayeyi yöneten yatırımcılarla bir araya gelmesi planlanıyordu.

Milyonlarca emekli ise farkın kapanması için sesini yükseltiyor.

ÇILDIRMAK ÜZERELER

Ankara’da DİSK/Emekli Sen, dün Ulus Meydanı’nda ‘Düşük Emekli Ücretlerine ve Asgari Yaşama Hayır’ sloganıyla emekli maaşlarını protesto etti. DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, “Emekliler, evine ucuz ekmek alabilmek için Halk Ekmek kuyruklarında saatlerce beklemekten, 1 kilo ucuz et için et kurumlarında sıra çilesi çekerken kalp krizi geçirmekten torunlarına harçlık verememekten, hastanelerden randevu alamamaktan, ilaç bulamamaktan, eşitsiz ücret artışlarından çıldırmak üzere” dedi.

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi ve DEV Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün ise şunları söyledi: “Kök maaş adıyla icat edilen sistem ile açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilen milyonlarca emekli var. İnsanca yaşamak isteyen milyonlarca emeklinin sahibi yok. Mesele, işçiye, emekliye, çalışanlara gelince ‘çalışmalarımız iyileştirme için devam ediyor’ cevabını alıyoruz. Milyonlarca insan tepeden gelecek sözlere bakıyor.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, şöyle konuştu: “Türkiye’de 16 milyon emekli aylığı, dul ve yetim aylığı alan yurttaşımız var. 11 milyon emekli aylığı alan emeklilerimizin 6 milyonu yani yarısından fazlası ya ikinci bir işte çalışıyor ya da ikinci bir iş arayışı peşinde. Haklarını istiyorlar, bir lütuf değil.”

DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz da şunları söyledi: “Emeklilerin aklıyla alay edenlere karşı buradayız. Türkiye’de emeklilerin açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkûm olmayacağız diyerek sokağa çıktığına bütün dünya tanık oluyor. En düşük emekli maaşı yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde belirlensin. İşçi ve memur emeklilerine yapılan zam oranları arasındaki adaletsizlik ortadan kaldırılsın. İntibak yasası çıkarılarak emekliler arasındaki eşitsizlik giderilsin. Haklı taleplerimiz, biz emeklilerin temsilcileri ile masaya oturulup mutabakata varılarak yaşama geçirilsin. Hazine katkılarınız, resmi enflasyon oranlarınız, üç-beş puanlık refah paylarınız hükümsüzdür. Ekonomik büyümeden pay; insan onuruna yakışır bir emeklilik yaşamı için buradayız.”

Ankara

YANDAŞ DA DAYANAMADI

Öte yandan Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılmasını istedi. Dün yapılan açıklamada konuşan Küçükkösen emeklilerin mevcut aylıklarla hayatını idame ettirecek seviyede olmadığını belirtti. Küçükkösen, “Emekli olabiliriz ama sesimizi meydanlarda yükseltmek için hâlâ genciz. Hayatımızın geri kalan kısmını insan onuruna yakışır bir maaş elde ederek, geçim kaygısı düşünmeden, huzurlu bir şekilde yaşamak kamu işvereninden en doğal beklentimizdir. Devletimizden beklentimiz, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılması, çalışan-emekli arasındaki uçurumun azaltılmasıdır.”