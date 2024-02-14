150 bin TL'lik evlilik kredisi: Başvurular ne zaman alınacak?

Resmi Gazete'de 29 Kasım 2023'te yayımlanan "Aile ve Gençlik Fonu" kanunu kapsamında yeni evlenecek gençlerin faydalanabileceği 150 bin lira faizsiz kredi için başvurular yarın internet üzerinden alınacak.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yeni evlenecek gençlerin faydalanabileecği kredi için başvuru yarın başlıyor.

Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Kasım 2023'te Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, "aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için" Aile ve Gençlik Fonu kuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kanun kapsamında yeni evlenecek gençler, 150 bin lira faizsiz kredi için başvuru yapabilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları 15 Şubat Perşembe günü internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

İlk kez 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

YANDAŞLARA PARA AKTARILACAK

Fon kapsamında bazı vakıflara "projeler" üzerinden para aktarılacak.

Fon yönetim kurulu fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Fonun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.