16 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 firari hükümlüsü, 31 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa'da, 1992 yılında, iki aile arasında çıkan ve 16 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin hakklarında 5'er kez müebbet hapis cezası verilen firari 2 hükümlü, 31 yıl sonra yakalandı.

Güncel 01.08.2023 12:35 Giriş: 01.08.2023 12:35

Güncelleme: 01.08.2023 12:43 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA