16 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 firari hükümlüsü, 31 yıl sonra yakalandı
Şanlıurfa'da, 1992 yılında, iki aile arasında çıkan ve 16 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin hakklarında 5'er kez müebbet hapis cezası verilen firari 2 hükümlü, 31 yıl sonra yakalandı.
Şanlıurfa;'da 1992 yılında 16 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karıştıktan sonra kayıplara karışan 2 hükümlü, yakalandı.
Viranşehir ilçesi Aksu Mahallesi'nde, 13 Temmuz 1992'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 16 kişi öldü.
Kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada bazı şüpheliler tutuklandı. Yapılan yargılamada şüpheliler hapis cezalarına çarptırıldı.
Olaya karıştığı saptanan Sinan K. (57) ve Mustafa K. (63) de 5'er kez müebbet hapis cezası aldı. Haklarında tutuklama kararı bulunan ancak yakalanamayan firari 2 şüphelinin Siverek'te olduğu belirlendi.
Çalışma başlatan Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gizlendikleri adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra cezaevine teslim edildi.