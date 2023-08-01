Tekel bayi saldırısı: Murat Özer tutuklandı

Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısıyla ilgili gözaltına alınarak bu sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi’ne getirilen Murat Özer, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan 8 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Esenyurt'ta, tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 1 kişi tutuklandı, 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esenyurt'ta 8 Temmuz'da gece saatlerinde, bir tekel bayisine giden saldırganların biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Saldırının ardından saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, 4 saldırgan ve onlara yardım ve yataklık eden 5 kişi gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan akişi sayısı 9'a yükseldi.

SALDIRGANLARIN SUÇ KAYDI VAR

Yapılan sabıka kaydı sorgulamasında Tarık Özer'in 1, Murat Özer'in 3, Servet Özer'in ise 9 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Tarık Özer'in, emniyetteki ifadesinde, "WhatsApp’tan yaptığı paylaşımlarla beni çevreme karşı küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı, olay bir anda istemediğimiz boyuta ulaştı. Pişmanım" dediği belirtildi.

"İKİ AİLE ARASINDA DEMİR TİCARETİ VARDI"

İki aile arasında demir ticareti olduğunu ifade eden Tarık Özer, şunları söyledi:

“625 bin TL ödendi ancak geri kalan 625 bin TL'nin ödenmesi sırasında sorunlar çıktı. Ben de avukatımla icraya verdim. Türkcan Erzen WhatsApp’tan yaptığı paylaşımlarla beni çevreme karşı küçük düşürdü. Yaptığı durum paylaşımına sinirlenip konuşmak üzere adrese gittim. Niyetim konuşmaktı. Dükkanda bulunan oğlundan babasını aramasını istedik ama o karşı çıkınca olay bir anda istemediğimiz boyuta ulaştı. Amacım cinayet işlemek değildi. Darp ettiğim kişi silah çekince silahla karşılık verdim. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim.”

Murat Özer ve Servet Özer de Türkcan Erzen'in kendilerine borcu olduğunu, konuşmak için gittiklerini ancak olayların bir anda kontrolden çıktığını söyledi.

MURAT ÖZER TUTUKLANDI

Ayağından yaralı olarak gözaltına alınan Murat Özer emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Murat Özer, savcılık ifadesinin ardından 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Fotoğraf: Murat Özer / DHA

Diğer saldırganların emniyetteki işlemleri sürüyor.