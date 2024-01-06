168 gazeteci yargılandı

Haber Merkezi

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), 2023 yılında kadın gazetecilere dönük hak ihlallerine dair hazırladığı raporu İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde açıkladı. Rapora göre 2023 yılında 168 kadın gazetecinin yargılandığını ve 10 kadın gazetecinin halen tutsak olduğunu açıklandı.

MKG üyesi Diren Yurtsever, 2023 yılında kadın gazetecilere dönük tutuklama, baskı, mobbing ve sansür gibi uygulamaların devam ettiğine işaret etti. MKG üyesi Saliha Aras ise, yargının kadın gazetecilere dönük bir “sopa” olarak kullandığını söyledi. Aras, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan ihlalleri şöyle paylaştı: "Bu süreçte 72 kadın gazeteci yargılandı, 11 kadın gazeteci gözaltına alındı, 5 kadın gazeteci haber takibi sırasında polis şiddetine maruz kaldı, 5 gazeteci hakkında soruşturma açıldı, 4 gazeteci hakkında dava açıldı, 5 kadın gazeteci ifade verdi, 3 kadın gazeteci tutuklandı, biri para cezası, 2’si hapis cezası olmak üzere 3 gazeteci ceza aldı."