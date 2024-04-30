20 yıl AKP'nin yönettiği Afyon Belediyesi'nin borcu 1,5 milyar TL

CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, 20 yıllık AKP döneminden devredilen borcun 1 milyar 574 milyon TL olduğunu açıkladı.

Yerel seçimde yüzde 50.7 oy ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi’nin borcunun 1 milyar 574 milyon TL olduğunu açıkladı.

Belediyenin borçlarını belediye binasına asan ve şehrin çeşitli yerlerindeki billbordlarla da halka duyuran Köksal, “Söz verdiğimiz gibi giderlerimizi ve borçlarımızı azaltacak, fakirleşen değil, zenginleşen bir Afyonkarahisar inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız” dedi.

Köksal, şunları söyledi:

“Belediyemizin mali durumu ile ilgili olarak yönetimi teslim aldığımız gün itibarıyla mevcut borç tablomuzu, gerek binamızın dışına; gerek billboardlara; gerekse şehrimiz muhtelif bölgelerine asarak şehrimize ilan ediyoruz. Buna göre güncel borç toplamımız; 1 Milyar 574 milyon 884 bin 596 TL'dir. Sizlerin bizlere olan güveni ve sabrı ile her zorluğu aşacağımızı biliyoruz. Söz verdiğimiz gibi giderlerimizi ve borçlarımızı azaltacak, fakirleşen değil, zenginleşen bir Afyonkarahisar inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Afyonkarahisarımızı daha yaşanır kılmak için gerekli yatırımların yapılmasına teşvik edeceğiz.

'HARCADIĞIMIZ HER KURUŞUN HESABINI VERECEĞİZ'

Yemiş, içmiş faturaların ödenmesini bize bırakmışlar. Biz bu yüksek borcu halleder, buradaki bütün vatandaşlarımıza da en iyi şekilde hizmet ederiz. Tekrar söylüyorum; Belediyenin gelirlerini üç beş kişiye ya da Suriyelilere değil bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerime hizmet için harcayacağım. Bundan sonra bir kişinin, bir grubun, bir zümrenin menfaati değil, belediyemizin, Afyonkarahisarımızın menfaatleri esas alınacaktır. Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Her şey, daha güzel, daha yaşanılabilir bir Afyonkarahisar’ı hak ettiği noktaya getirmek için.”