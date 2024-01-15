2024 CHP Ankara belediye başkan adayları: İşte CHP Ankara belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için Ankara il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin Ankara il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP Ankara belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Ankara il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP Ankara il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP Adana belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP Ankara belediye başkan adayları kimler? İşte CHP Ankara il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP Ankara belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin Ankara ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

ANKARA/BÜYÜKŞEHİR: MANSUR YAVAŞ

MANSUR YAVAŞ ANKARA/ETİMESGUT: ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ANKARA/KAHRAMANKAZAN: SELİM ÇIRPANOĞLU

SELİM ÇIRPANOĞLU ANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSAR: MUSTAFA KOÇAK

CHP Ankara belediye başkan adayları listesi

CHP'nin Ankara il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. Ankara il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için Mansur Yavaş'ı aday gösterdi.

CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Ankara ili Etimesgut ilçesi için Erdal Beşikçioğlu ismini aday gösterdi.

CHP Kahramankazan Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Ankara ili Kahramankazan ilçesi için Selim Çırpanoğlu ismini aday gösterdi.

CHP Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesi için Mustafa Koçak ismini aday gösterdi.