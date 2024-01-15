2024 CHP İstanbul belediye başkan adayları: İşte CHP İstanbul belediye başkan adayları listesi

CHP'nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için İstanbul il ve ilçe belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. CHP’nin İstanbul il ve ilçe belediye başkan aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na sunmasıyla birlikte il ve ilçe belediye başkan adaylarının büyük bir bölümü netleşmiş oldu. Peki 2024 CHP İstanbul belediye başkan adayları kimler? İşte CHP İstanbul il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

CHP’nin 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek 30 büyükşehir belediye başkanı ve 1.351 belediye başkanı

1.251 il genel meclisi üyesi ve 20.500 ilçe meclisi üyesinin seçileceği yerel seçimlere dair adayları belli olmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri için CHP İstanbul il ve ilçeleri için belediye başkan adayını duyururken yurttaşlar açıklanan CHP İstanbul belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki 2024 CHP İstanbul belediye başkan adayları kimler? İşte CHP İstanbul il ve ilçe belediye başkan adayları listesi!

2024 CHP İstanbul belediye başkan adayları

CHP Genel Merkezi'nin İstanbul ili için açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: EKREM İMAMOĞLU

EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: MESUT ÖKSÜZ

MESUT ÖKSÜZ İSTANBUL BAYRAMPAŞA: HASAN MUTLU

HASAN MUTLU İSTANBUL BEYOĞLU: İNAN GÜNEY

İNAN GÜNEY İSTANBUL ÇATALCA: ERHAN GÜZEL

ERHAN GÜZEL İSTANBUL EYÜPSULTAN: MİTHAT BÜLENT ÖZMEN

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA: HAKAN BAHÇETEPE

HAKAN BAHÇETEPE İSTANBUL GÜNGÖREN: TEMEL AKKOÇ

TEMEL AKKOÇ İSTANBUL SANCAKTEPE: ALPER YEĞİN

ALPER YEĞİN İSTANBUL SİLİVRİ: BORA BALCIOĞLU

BORA BALCIOĞLU İSTANBUL ŞİLE: ÖZGÜR KABADAYI

ÖZGÜR KABADAYI İSTANBUL TUZLA: EREN ALİ BİNGÖL

EREN ALİ BİNGÖL İSTANBUL ÜSKÜDAR: SİNEM DEDETAŞ

CHP İstanbul belediye başkan adayları listesi

CHP'nin İstanbul il ve ilçeleri için gösterdiği belediye başkan adayları listesinde pek çok isim yer alıyor. İstanbul il ve ilçelerinde gösterilen belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için Ekrem İmamoğlu tekrar aday gösterdi.

CHP Başakşehir Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İstanbul ili Başakşehir ilçesi için MESUT ÖKSÜZ ismini aday gösterdi.

CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İstanbul ili Bayrampaşa ilçesi için HASAN MUTLU ismini aday gösterdi.

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İstanbul ili Beyoğlu ilçesi için İNAN GÜNEY ismini aday gösterdi.

CHP Çatalca Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İstanbul ili Çatalca ilçesi için ERHAN GÜZEL ismini aday gösterdi.

CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi için MİTHAT BÜLENT ÖZMEN ismini aday gösterdi.

CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesi için HAKAN BAHÇETEPE ismini aday gösterdi.

CHP Güngören Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İstanbul ili Güngören ilçesi için TEMEL AKKOÇ ismini aday gösterdi.

CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İstanbul ili Sancaktepe ilçesi için ALPER YEĞİN ismini aday gösterdi.

CHP Silivri Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İstanbul ili Silivri ilçesi için BORA BALCIOĞLU ismini aday gösterdi.

CHP Şile Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İstanbul ili Şile ilçesi için ÖZGÜR KABADAYI ismini aday gösterdi.

CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İstanbul ili Tuzla ilçesi için EREN ALİ BİNGÖL ismini aday gösterdi.

CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı kim?

CHP, İstanbul ili Üsküdar ilçesi için SİNEM DEDETAŞ ismini aday gösterdi.

Güncelleniyor İl ve ilçe belediyeleri için adaylar açıklandıkça listemiz güncellenecek...