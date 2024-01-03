2024 yılı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 liradan 35 bin 58 liraya yükseldi. Tutar, Ocak-Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı netleşti. Bununla birlikte kıdem tazminatı tavanı da memur maaşlarına gelen artış oranında yükseldi.

Aralık 2023'te 23 bin 489 lira olan kıdem tazminatı 35 bin 58 lira 57 kuruş oldu.

Söz konusu tutar Ocak-Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

Konuya ilişkin resmi duyuruyu Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki günlerde yapacak.

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI YÜZDE 49,25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren zam oranı da belli oldu.

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 49,25 oldu. SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,57 oranında zam alacak.