'23 Nisan Valisi’nin Taksim kararı gündem oldu: Çocuğun izni bizim için yeterli

İstanbul Valisi Davut Gül’ün koltuğuna 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oturan Derin Mina Koç’un 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına izin vermesi gündem oldu. Sendikalar, STK’lar ve siyasi partilerden temsilciler, 1 Mayıs için Derin’in verdiği izni dikkate alacaklarını bildirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim'in kutlamalara kapalı olacağını belirtirken; yaptığı açıklamada, "Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak" demişti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gül’ün yerine oturan çocuktansa Taksim'de 1 Mayıs'ın kutlanmasına izin çıktı. Gazetecilerin, “1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına izin verir misiniz?” sorusuna yanıt veren Derin Mina Koç’un yanıtı, “İzin veririm tabii ki" oldu.

Derin’in bu yanıtı ise karşılıksız kalmadı. 1 Mayıs’ı geleneksel yeri olan Taksim’de kutlamak isteyen sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partilerden temsilciler, kutlamalar için Davut Gül’ün değil, Derin’in kararını dinleyeceklerini vurguladı.

BİZİM İÇİN YETERLİ

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, Derin’in bu ifadelerini X hesabından paylaşarak, “Çocuğun izni bizim için yeterli” diye yazdı.

Çocuğun izni bizim için yeterli.👏✌️ https://t.co/Pxs4qOBS48 — Alper Taş (@alper_tas) April 23, 2024

TAKSİM’E DAVET

Devrimci İşçi Sendikalar Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 23 Nisan’da koltuğa oturan çocuğun yanıtını X hesabından paylaşarak, onu Taksim’e davet etti. Çerkezoğlu, şunları yazdı: “Sevgili Derin, biz de senin bu güzel taleplerini ve dileklerini, 1 Mayıs'ta Taksim'de ifade etmeni isteriz. 1 Mayıs günü seni ve arkadaşlarını da ailelerinizle birlikte Taksim'e bekleriz.”

🌿 Sevgili Derin,

Biz de senin bu güzel taleplerini ve dileklerini, 1 Mayıs'ta Taksim'de ifade etmeni isteriz.#1Mayıs günü seni ve arkadaşlarını da ailelerinizle birlikte Taksim'e bekleriz 🎈 pic.twitter.com/cXcD3qQf1w — Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) April 23, 2024

X’TE GÜNDEM OLDU

Derin’in bu sözleri 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyenlerin gündemindeydi. X’te bunu alıntılayan birçok bilindik isimden bazılarının mesajları şöyle:

Biz çocuktan alırız haberi 😊🎈 https://t.co/NoEpvD2Oy9 — Erdal Güney (@guneyerdal) April 23, 2024