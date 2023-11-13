24 saatte sekiz silahlı saldırı olayı yaşandı

Haber Merkezi

Bireysel silahlanma her geçen gün artıyor. Sadece dün 8 silahlı saldırı olayı yaşandı.

Basına yansıyan olaylardan bazıları şöyle sıralandı:

•İstanbul Sultangazi’de, iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Sürücülerden biri, elindeki pompalı tüfekle otomobilden aşağı indi. Tartışmaya karışan diğer sürücü olay yerinden uzaklaşırken, pompalı tüfekli saldırgan havaya ateş etmeye başladı.

•Çankırı Merkez’de iki grup arasında bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında bir kişi silah çıkararak karşı grubu tehdit etti.

•Samsun’un İlkadım ilçesi’nde, H.K. isimli erkek silahlı saldırıya uğradı. H.K. sol bacağından ve karın bölgesinden yaralandı. H.K. hastaneye kaldırılırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

•Elazığ’da 1 kişi silahlı saldırıya uğradı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Bir kişi gözaltına alındı.

•Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.