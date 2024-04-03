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29 kişi yaşamını yitirdiği ‘Masquerade’ gece kulübündeki hasar görüntülendi

İstanbul Gayrettepe’de 29 kişinin yaşamını yitirdiği ‘Masquerade’ isimli gece kulübü yangının ardından görüntülendi.

Güncel
  • 03.04.2024 13:22
  • Giriş: 03.04.2024 13:22
  • Güncelleme: 03.04.2024 14:17
Kaynak: Haber Merkezi
29 kişi yaşamını yitirdiği ‘Masquerade’ gece kulübündeki hasar görüntülendi
Fotoğraf: AA

İstanbul Gayrettepe’de 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının meydana geldiği alan, söndürme işlemlerinin ardından görüntülendi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan gece kulübündeki yangınına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni görüntüler paylaşıldı.

İstanbul İtfaiyesi'nin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntülerde gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.

 

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe semtinde 16 katlı bir binanın altındaki Masquerade isimli gece kulübünde kaçak tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem almış, yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etmişti.

Yangına ilişkin İçişleri Bakanlığı 2 müfettişin görevlendirildiğini duyurmuş, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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